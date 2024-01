Allison, la joven que intentó 7 años presentarse en La Voz Kids y ahora conquistó a los entrenadores

Allison Cuaspa es una de las protagonistas que deja una nueva entrega de La Voz Kids. La menor, que durante 7 años intentó presentarse en el programa, fue el claro ejemplo de perseverancia, pues brilló con su talento y se ganó un cupo en el equipo de Aleks Syntek.



Antes de salir a escena, Allison dialogó con el anfitrión Iván Lalinde y le compartió que desde que el programa se estrenó en 2014 intentó en múltiples ocasiones debutar, pero no lo logró, hasta ahora.

“Desde que salió la primera propaganda de La Voz Kids mi mamá me inscribió, pero no habíamos pasado. Hasta que por fin se nos dio la oportunidad. De hecho, de tantas veces que lo intenté yo dije ‘no, pues ya me toca ir a la Voz Senior'”, aseguró.

La talentosa mujercita también reveló que cree mucho en las energías, por lo que antes de salir a escena pasó un palo santo por su cuerpo, esperando limpiar su aura para tener una audición exitosa.

Y así fue, al interpretar Can’t help falling in love, Greeicy y Aleks Syntek voltearon sus sillas, ofreciéndole un cupo en su equipo.

Tras meditar la decisión, la perseverante adolescente seleccionó al cantante mexicano, con quien continuará su paso en el programa.

