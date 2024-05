Andreína, pupila de Omar Geles, recuerda su más grande enseñanza: "La mamá es lo primero"

Omar Geles, además de sus grandes composiciones vallenatas, siempre se caracterizó por apoyar a los talentos emergentes, especialmente a las mujeres que querían cantar vallenato. Inició con la gran Patricia Teherán, a quien le entregó su tema 'Tarde lo conocí' y, hace algunos años, lo hizo también con la carrera de Ana del Castillo.

En los últimos meses, el artista Omar Geles estaba trabajando con Andreína, una artista que se abre camino en el género vallenato y que está estrenando su álbum 'Solo para reinas', el cual se convirtió en el último que el cantautor produjo en vida.

Tras la inesperada muerte de Omar Geles a los 57 años, Andreína lo recuerda con conmovedoras anécdotas y enseñanzas que le dejó el que llegó a convertirse en su "papá musical".

"Omar Geles fue el papá del vallenato femenino, el hombre se desvivía porque las mujeres tuviéramos una voz en el vallenato", señaló la mujer en diálogo con Show Caracol.

En medio del trabajo que el cantautor estaba realizando con Andreína para posicionar su carrera, le otorgó los derechos de las canciones que él le escribió a Patricia Teherán, así como otras de sus composiciones. De esta manera se conformó 'Solo para reinas', el disco que la artista está presentando actualmente en medio del duelo.

"Me decía, cuando recién empezamos a trabajar, 'es que me quedó faltando tanto qué hacer con Patricia Teherán y tú te me pareces mucho en la necedad, en la terquedad, en lo inquieta, en lo intensa, pero eso me gusta porque uno en la música tiene que ser afiebrado'", recordó.

Fue así como construyeron una relación que se asemejaba a la de un padre y su hija. Omar Geles la llevaba a sus conciertos en diferentes países, a tertulias de composición y a diversos eventos para darla a conocer. A lo largo de todo eso, el artista intentó darle a Andreína las mejores enseñanzas y consejos para construir su carrera.

"Omar Geles siempre me enseñó que, por más viejo que uno sea, por más autor, por más fama, éxito y fortuna, todo lo que uno visiona de un artista, la mamá es lo primero. Podía estar haciendo frío, lloviendo, podía estar el evento retrasado y ese hombre con ese ángel llegaba y animaba al que estaba triste, hacía llorar al que lo necesitara y abrazaba al que tuviera a la mamá al lado".

Con su partida, quedó pendiente un show que los dos tenían programado en Montería y una gira por Estados Unidos. Además, un tema que grabaron juntos ya estaba listo y pensaban presentarlo próximamente.