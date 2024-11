Ángela Aguilar recibió premio a Mujer del Año y dio emotivo discurso: "No lo tomo a la ligera"

A pesar de las firmas que empezaron a recogerse en plataformas digitales para quitarle a Ángela Aguilar el título de Mujer del Año que le otorgó la revista Glamour, la artista mexicana recientemente recibió oficialmente el nombramiento y dio un importante discurso.

Ángela Aguilar recibe título a mujer del año

La gala se realizó el pasado 13 de noviembre, en donde la revista reunió a todas las mujeres que decidió homenajear en su reciente edición, entre ellas a la cantante mexicana Ángela Aguilar, quien generó toda una controversia en redes sociales por ser elegida.

En el evento, Ángela Aguilar dio un emotivo discurso en el que resaltó que entiende la importancia y responsabilidad que tiene como artista. "Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche, estoy muy agradecida con Glamour por este increíble reconocimiento", empezó diciendo y luego agregó que "este honor no lo tomo a la ligera, por eso, cada vez que me subo al escenario trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser".

La mexicana resaltó que, como muchas otras mujeres artistas, se siente identificada con la lucha extra que muchas de ellas han tenido que realizar para sacar adelante sus carreras. "Estar aquí, sentirme considerada, no solamente es un privilegio, sino es una gran responsabilidad. Debo admitir que escuchaba a muchas mujeres hoy y me identificaba con ellas y veía su lucha. Para mí, me siento muy afortunada de estar enfrente de todos ustedes".

Ángela Aguilar recibió premio a mujer del año - Foto: Redes sociales

En medio de su discurso, Ángela Aguilar mencionó a su esposo Christian Nodal, con quien recientemente se vio involucrada en una polémica, luego de que Cazzu decidiera desmentir públicamente algunas declaraciones que dio la mexicana en una entrevista .

"Hay muchas veces que las palabras sobran, pero lo único que puedo decir es que estoy verdaderamente agradecida con mi familia, con mi marido, mis amigos, con todas las mujeres que abrieron camino para que estuviera aquí esta noche", aseguró.

Finalmente, la mexicana insistió en que no se siente merecedora del premio Mujer del Año, pero que se seguirá esforzando por crecer como artista y persona para ayudar a quienes vienen siguiendo sus pasos.

"No soy nadie para dar consejos, pero yo quiero que nunca apaguen su voz, quiero que siempre sean genuinamente ustedes y que se sientan en control de su narrativa y de su persona. Apoyándonos juntas, logramos algo mejor", concluyó.

Críticas a Ángela Aguilar por su discurso como Mujer del Año

Así como el nombramiento de la mexicana generó polémica en las redes sociales, el discurso de Ángela Aguilar no pasó desapercibido por los internautas que la critican. Las palabras de la cantante indignaron a varios, especialmente cuando habló de la importancia del apoyo entre mujeres.

"Apoyándonos juntas dice, que ironía"; "Como habla de valores, qué cinismo"; "Este es el mundo del revés donde premian a la gente que hace daño a otra mujer, muy triste la verdad", "¿Apoyándonos juntas? Mejor que ni hable porque lo que hizo se lo hizo también a otra mujer", se lee en varias reacciones en redes.