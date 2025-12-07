Karol G lanzó video oficial de Ivonny Bonita: así fue el estreno del sencillo del álbum Tropicoqueta

Desde las 4:30 p. m. de este domingo 7 de diciembre, fecha del Día de las Velitas, una festividad que se celebra en toda Colombia, la cantante paisa estrenó la 'PremiEre', una extensión del universo de Tropicoqueta, el último álbum que lanzó el pasado mes de junio. Se trató de una experiencia audiovisual de una hora que contó con varias adapaciones, videos y versiones inéditas de varias canciones, entre estas, el estreno de su video musical del sencillo Ivonny Bonita y una nueva versión acústica de Coleccionando heridas, a dueto con Marco Antonio Solís.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

