Así reaccionó Shakira al homenaje que le dedicó Dua Lipa durante su concierto en El Campín

El 28 de noviembre quedó marcado como un día inolvidable para miles de fanáticos en Bogotá, cuando Dua Lipa hizo vibrar a los asistentes de su concierto en El Campín. La cantante británico-albanesa regaló una noche llena de música y emoción, y uno de los momentos más icónicos fue su interpretación de “Antología”, uno de los grandes éxitos de la exponente colombiana Shakira.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La presentación se enmarcó en su gira Radical Optimism Tour, donde además de interpretar sus grandes canciones como Don’t Start Now y Levitating, Dua Lipa habló en español para rendir tributo a sus fans colombianos y a la música del país, que ha trascendido fronteras. En los videos que se viralizaron en redes sociales, se la puede escuchar diciendo:

"Hoy quiero cantar una canción que me encanta muchísimo, de una artista que me inspira por su evolución durante tanto tiempo y por la manera en la que ha tocado tantos corazones alrededor del mundo. Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Si la conoces, esto es Antología."



Acto seguido, miles de fanáticos corearon la canción junto a la cantante, convirtiendo el momento en uno de los más memorables de la noche.



¿Cuál fue la reacción de shakira al homenaje que le rindió Dua Lipa durante su paso por Colombia?

Por supuesto, la reacción de Shakira no se hizo esperar. En una publicación en sus redes sociales, la barranquillera expresó su emoción y admiración por Dua Lipa: “Me conmueve mucho escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años”, escribió en inglés. Además, agregó: “¿Ven cómo nos une la música? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla! Gracias Dua Lipa, ¡qué delicia!”



En sus historias de Instagram, Shakira también destacó que la canción se había escuchado simultáneamente en Paraguay, donde ella se encuentra de gira con Las 'Mujeres Ya No Lloran World Tour': “Paraguay y Colombia, dos países hermanos cantando al unísono”.

Publicidad

La publicación de Shakira ha superado los 5 millones de visualizaciones y acumulado más de 8 mil comentarios, entre ellos de artistas colombianos como Goyo y el influencer Jonathan Clay, quien animó a los seguidores angloparlantes a descubrir uno de los grandes éxitos de Shakira. "Antología “no moverá sus caderas, sino su corazón”.

La expectación creció en los días previos a la presentación de Dua Lipa en Bogotá. Pues durante su gira por América Latina, la cantante había prometido rendir homenaje a la música local en cada ciudad que visitara. En Santiago de Chile interpretó “Tu falta de querer” de Mon Laferte; en Buenos Aires, Argentina, sorprendió con “De música ligera” de Soda Stereo; y en Lima, perú, hizo un guiño a la música criolla peruana con “Cariñito”.

Publicidad

Bogotá no fue la excepción, y los fanáticos comenzaron a especular sobre cuál sería la canción elegida. Entre los rumores surgieron nombres como J Balvin, Karol G y Juanes, pero finalmente Shakira se convirtió en la elegida, tal como quedó en evidencia cuando interpretó "Antología" durante las pruebas de sonido.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL