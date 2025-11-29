En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Así reaccionó Shakira al homenaje que le dedicó Dua Lipa durante su concierto en El Campín

Así reaccionó Shakira al homenaje que le dedicó Dua Lipa durante su concierto en El Campín

Dua Lipa sorprendió a sus fans en Bogotá al rendir homenaje a Shakira con su icónica canción “Antología”, un momento que conmovió tanto a los asistentes como a la propia barranquillera.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 29 de nov, 2025
Comparta en:
Así reaccionó Shakira al homenaje que le dedicó Dua Lipa durante su concierto en El Campín
Conmovió a la cantante barranquillera -
Instagram: @Shakira - Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad