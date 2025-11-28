Han pasado nueve cho años de la tragedia del Chapecoense, un accidente aéreo que dejó una profunda tristeza en el mundo del fútbol y que cobró la vida de 71 personas que hacían parte de la comitiva del club brasileño. En siniestro solo tuvo seis sobrevivientes y un pequeño de solo 15 años jugó un papel crucial para guiar a los rescatistas hacia los sobrevivientes. Por su noble labor fue apodado el ‘niño ángel'. Los Informantes lo conoció en el 2019.La vida de Johan Ramírez, el paisa que se convirtió en el salvador de los que quedaron vivos, tuvo un antes y un después de la tragedia. Sin quererlo y movido sólo por su corazón grande terminó siendo el héroe de la jornada.¿Qué pasó en el accidente del Chapecoense?"Se sintió el temblor, el estruendo, entonces mi papá y yo nos levantamos. Cuando nosotros salimos y allá en el monte empezaron a gritar. Allá encontramos uno, encontramos otro”, recordó el paisa que hoy tiene 23 años.Johan Alexis tenía 15 años cuando el avión en el que viajaba el equipo Chapecoense se estrelló contra el Cerro Gordo el 28 de noviembre de 2016, a las 9:30 p.m.(Lea también: Tragedia Chapecoense: Un doloroso accidente que estremeció a todo un continente)El avión LaMia 2933 que había salido de Santa Cruz, en Bolivia, y debía aterrizar en Rionegro, Antioquia, traía el equipo club de fútbol brasileño Chapecoense para disputar en Medellín la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional.¿Cuántas personas sobrevivieron al accidente de Chapecoense?En el siniestro murieron 71 personas y sobrevivieron 6. La falta de combustible fue la causa de esta fatalidad.Esa noche, Johan y su padre subieron a toda velocidad por el cerro que conocían de memoria y podían andarlo con los ojos cerrados de día o de noche. Allí estaba el avión. Empezaron a identificar algunas personas que habían quedado con vida y ni la Policía ni los bomberos ni los socorristas sabían cómo sacar las camillas con los sobrevivientes.Entonces, Johan iba delante del grupo de rescate y con machete en mano iba arrancando maleza y todo lo que se encontrara. Los heridos iban acomodados en camillas y había que caminar por un terreno pantanoso. Luego de algunos minutos, Johan les indicaba la carretera y allí iban llegando las ambulancias. Sacó a todos los que aún respiraban, pero no todos lograron llegar con vida. Uno de los heridos murió en el camino.(Lea también: Noble, estudioso, trabajador: así es Johan Ramírez, el ángel del Chapecoense)"Ese fue el momento que más me impactó, lo desamarraron y lo pusieron a un lado como 'usted ya no importa' en pocas palabras”, recordó el 'niño ángel' del Chapecoense.La jornada duró horas y tanto Johan como su padre, antes de que amaneciera, se devolvieron al cambuche porque les dijeron que ya no los necesitaban. Jamás se imaginaron que esta tragedia que aún nadie olvida les iba a cambiar la vida para siempre y que Johan pasaría a llamarse el ángel de Chapecoense, como ahora todo el mundo lo reconoce.¿Qué pasó con el niño del Chapecoense?Aunque la tragedia fue un hecho muy doloroso, para el niño ángel llegaron varias oportunidades que le han permitido soñar con un futuro mejor para él y su familia. Viajó a España y a Brasil, donde su labor humanitaria fue reconocida por personalidades del mundo deportivo y la política.(Lea también: Tragedia del Chapecoense: a periodista de Noticias Caracol se le quiebra la voz al recordarla)También le ofrecieron una beca para estudiar una carrera universitaria. En el 2020 se conoció que el niño ángel del Chapecoense se encontraba estudiando Ingeniería Industrial y había viajado a la Florida, en Estados Unidos, para cumplir su sueño de estudiar inglés en el exterior.Reviva la historia completa de Los Informantes aquí: