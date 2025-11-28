En vivo
ENTRETENIMIENTO  / Víctor Gaviria, el padrino del cine colombiano, llevando las películas hasta Honda, Tolima

Víctor Gaviria, el padrino del cine colombiano, llevando las películas hasta Honda, Tolima

El cineasta Víctor Gaviria habló para Noticias Caracol sobre la tercera edición del Festival Latinoamericano de Cine de Honda, Tolima, que se desarrolla del 27 al 30 de noviembre.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 28 de nov, 2025
Víctor Gaviria durante el rodaje de "La mujer del animal".
Colprensa

