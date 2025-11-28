El tenso momento: novio de Dua Lipa se enfurece al ver que fan de Bogotá trata de tocarla

La cantante británica de origen albanés y kosovo Dua Lipa regresa a Bogotá con su gira mundial 'Radical Optimism Tour'. El Estadio El Campín de la capital colombiana es el lugar elegido para que la artista pop le cante a los colombianos algunos de sus éxitos musicales más importantes de su carrera.

Dua Lipa regresa al país luego de tres años, tras presentarse en el parqueadero del Salitre Mágico en 2022. La Alcaldía de Bogotá tiene programado que el concierto en El Campín este viernes 28 de noviembre inicie sobre las 7:00 de la noche; pero como en otros eventos de este tipo, el ingreso de los asistentes iniciará sobre las 4:00 de la tarde por todas las puertas habilitadas.



Tenso momento de Dua Lipa y su novio en Bogotá

En la noche del jueves la cantante británica estuvo en varios lugares de la ciudad junto a su novio Callum Turner. Entre los lugares en los que fueron vistos se encuentra el Museo Botero en el centro de Bogotá y el restaurante Río, ubicado en la localidad de Chapinero. Cientos de fanáticos de Dua Lipa hicieron fila a las afueras de estos lugares esperando poder saludar a la cantante.



Al momento de la salida de uno de los lugares la gente casi se abalanza sobre la artista. Su novio se hizo al frente de ella tratando de llegar al vehículo en el que se movilizaban por la ciudad, mientras que otro hombre, al parecer parte de su equipo de seguridad, iba detrás de ella. En un momento dado, una de las fans estiró el brazo para tocar a la cantante, algo que incomodó a su novio. El actor y modelo se ve molesto, mientras que el hombre que va detrás de la cantante le quita la mano de la fanática de encima.

Recomendaciones para el concierto de Dua Lipa en Bogotá

Además de que se recomienda el ingreso de los asistentes lo más temprano posible ya que las puertas se habilitarán a las 4:00 de la tarde, también se especificaron rutas de llegada y salida con TransMilenio. El sistema habilitó algunas rutas para que los asistentes puedan dirigirse a las estaciones Campín – UAN y Movistar Arena. De la misma forma, también podrán llegar utilizando las rutas TransMiZonales que parten desde diversos puntos de la capital con paso por la NQS, AK 24, CL 53 y CL 63. Estas rutas zonales facilitarán la llegada al Campín desde sectores como Ciudad Bolívar, Unicentro, Chapinero, Diana Turbay, Engativá y Suba.

Los organizadores del evento sugieren a los asistentes al evento que lleguen con tiempo a El Campín para llevar a cabo el ingreso. Así mismo, se exige no ingresar al recinto con armas, objetos inflables, maletas muy grandes, sombrillas o sustancias psicoactivas. Lo que sí se recomienda llevar es carpas para la lluvia, bloqueador solar, una batería recargable para el celular y la mejor actitud para disfrutar del concierto.

Dua Lipa, su prometido Callum Turner y su familia visitaron el Museo de Botero en Bogotá.



La salida se volvió un poco caótica con fans haciendo línea para ver de cerca a la cantante británica. pic.twitter.com/YNSzm4NfkZ — El Clarín (@SVElClarin) November 27, 2025

