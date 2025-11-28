En vivo
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / El tenso momento: novio de Dua Lipa se enfurece al ver que fan de Bogotá trata de tocarla

El tenso momento: novio de Dua Lipa se enfurece al ver que fan de Bogotá trata de tocarla

La cantante Dua Lipa llegó días antes a Bogotá, previo a su concierto de esta noche en el Estadio El Campín. La artista musical ha sido vista por fanáticos en diversos puntos de la ciudad.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de nov, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
La cantante Dua Lipa junto al actor y modelo Callum Turner en Bogotá.
Redes sociales

