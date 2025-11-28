El agresivo cáncer que sufrió Conrado Osorio, actor de 'Padres e hijos' que murió a los 49 años

El actor Conrado Osorio, conocido por producciones televisivas como "Padres e hijos", "El cartel de los sapos" y "La reina del sur", falleció el jueves 28 de noviembre a los 49 años. El intérprete llevaba varios meses enfrentando un cáncer que había hecho metástasis. El hermano del actor, Jhon Jairo Osorio, dio a conocer el fallecimiento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital. ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano", se lee en un texto compartido por el hermano del actor en sus redes sociales.



Lea: Murió Conrado Osorio, actor de 'Padres e Hijos' que enfrentaba dura batalla contra el cáncer



El agresivo cáncer que sufrió Conrado Osorio

Osorio se había destacado en los últimos años en películas como "Luz, la flor del mal" (2019) y el cortometraje "Monstruo". Una de las últimas actualizaciones del actor es que padecía un grave cáncer de colon. La condición médica le hizo metástasis y por esa razón durante los últimos meses de vida había estado recibiendo tratamiento intensivo en un centro médico.



El actor Conrado Osorio había comunicado en sus redes sociales el diagnóstico de cáncer de colon. En su momento, la noticia impactó a su círculo más cercano de colegas y televidentes que recordaban varios de sus personajes en más de 20 telenovelas nacionales. El pasado 16 de septiembre el actor apareció de nuevo dando a conocer que estaba hospitalizado porque el agresivo cáncer había hecho metástasis.

Publicidad

El día de su cumpleaños, el pasado mes de octubre, el actor compartió cómo pasó su día entre médicos y tratamientos. "En este día que está terminando solo quiero decir: Dios gracias por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación. Se siente bonito y llena el alma. Dios padre que se haga tu voluntad".

Osorio tuvo una sólida trayectoria en televisión, cine y teatro, reconocido por su versatilidad interpretativa y su capacidad para encarnar personajes complejos y emocionalmente potentes. El bogotano inició su carrera artística en la década de los 2000 tras formarse en artes escénicas, y construyó un gran perfil actoral.

Publicidad