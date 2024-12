Así se ve Paola Jara tras realizarse un tratamiento rejuvenecedor: "Estoy feliz"

Paola Jara sorprendió a sus fanáticos al revelar en redes sociales que se sometió a un tratamiento rejuvenecedor. A través de su perfil de Instagram, mostró los primeros resultados y aseguró estar bastante feliz con lo que ve en el espejo.

¿Qué se hizo Paola Jara?

La cantante de 41años ha sido muy abierta con sus seguidores sobre los productos, cirugías y tratamientos que se ha realizado para mantenerse joven y bella. Recientemente, contó que se sometió a un innovador tratamiento que activa el colágeno y disminuye las marcas de expresión en la cara, un proceso que utiliza aparatología avanzada.

Tras la realización del tratamiento, Paola Jara señaló que su cara había quedado un poco inflamada, pero que con el paso del tiempo se empiezan a notar los resultados reales y, por ahora, le parece que todo se ve muy bien.

"Me realicé un procedimiento, que es aparatología llamado ultraformer. La verdad estoy feliz, el resultado se va viendo como paulatinamente a los días. Al principio estaba muy hinchada porque soy muy delicada de la piel, por eso prefiero aparatología y no inyectables", detalló la cantante.

Paola Jara acercó la cámara a su cara para mostrar más de cerca los resultados a sus seguidores. "De verdad me encantó, activa el colágeno y a tensar la piel. Tiene muchos beneficios y no es un procedimiento invasivo, realmente estoy viendo la calidad de la piel", aseguró.

Por otro lado, la famosa señaló que para ese video que posteó en sus redes sociales "solo me apliqué bloqueador solar y ya". Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales criticaron a la cantante por la publicación, ya que está utilizando un filtro que, según ellos, no muestra el verdadero resultado.

"El filtro casi la deja invisible", "No entiendo por qué se pone esa cantidad de filtro si la Doctora es tan buena", "Agradécele también a Instagram", "Solo filtro, muestre la realidad", se lee en las reacciones de los internautas.

Paola Jara enfrentó críticas por verse "vieja"

Este año la artista enfrentó diversas críticas en las redes sociales por su apariencia al cumplir 41 años, en medio de los comentarios que le indicaban que se le empezaban a notar los años, Paola Jara respondió con contundencia a los internautas que envejecer es un proceso natural del que ni ella ni nadie se va a salvar.

"Por aquí sin filtro y sin maquillaje, pa' que me sigan viendo así de viejita. Que se me notan los 40, que perdí la gracia porque me envejecí. Yo quisiera saber quiénes son los que van a durar jóvenes eternos y no les van a salir arrugas. El que tenga el secreto, que me lo diga", expresó.

