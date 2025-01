Audiciones de Yo Me Llamo terminan esta noche: Amparo no dejó que uno de los imitadores cantara

La etapa de las audiciones de Yo Me Llamo cierra esta noche con el capítulo 11 del programa televisivo. En cada uno de los episodios, los tres jurados han buscado el doble perfecto de su artista favorito para que haga parte de la escuela del reality y pueda ser el ganador de la décima temporada del programa de Caracol Televisión.

Han pasado cientos de voces por el escenario del templo de la imitación y solo unos pocos han logrado su pase a la siguiente etapa del programa. En el último episodio, se presentaron 22 imitadores, pero solo seis lograron contar con las estrellas suficientes de los jurados para asegurar su entrada a la escuela de Yo Me Llamo.

Amparo no dejó cantar a un participante en Yo Me Llamo

Durante el episodio del lunes 20 de enero, llegó al escenario del programa un personaje bastante particular. Tenía puesta una gorra azul y una camiseta amarilla; además llevaba una maleta que dejó en el piso una vez que pisó el centro de la tarima.

El hombre llegó con una actitud arrolladora y lo primero que hizo fue animar al público y, sin haber iniciado su audición, todos lo aplaudieron.

Laura Acuña, una de las presentadoras, comentó que “se siente como en Sábados Felices”, mientras que Amparo Grisales se enojó y tocó la campana para llamar a Búfalo.

El imitador miró a los jurados y les dijo: “Yo Me Llamo Nacho”, e inició su presentación. Sin embargo, no logró entonar ni una sola nota, por lo que su audición no duró más de 30 segundos, momento en el que Rey Ruiz, otro jurado del programa, le pidió que se detuviera.

“Nacho, mi hermano, te equivocaste de artista”, manifestó Rey Ruiz. El hombre se fue acompañado de Búfalo, mientras los tres jurados le dieron estrellas rojas. "No entendí nada. Es como para un circo", dijo la diva de la televisión colombiana, algo incómoda por el participante que acaba de estar en el set.

Esta noche, los televidentes conocerán a los últimos artistas que harán parte de la escuela de Yo Me Llamo e iniciará la nueva etapa del programa, cargada de mucho talento y exigencia para buscar al doble perfecto.

No se pierda Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo .