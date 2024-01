Bad Bunny no se quiere casar y reveló los motivos en una nueva canción: ¿tiene mensajes secretos?

Bad Bunny sorprendió a sus seguidores con su particular manera de despedir el año 2023, presentando el videoclip oficial de una de sus nuevas canciones. La elegida fue No me quiero casar, lo que ha despertado dudas y teorías en las plataformas digitales.



El videoclip, de casi 10 minutos, se convirtió en pocas horas en la tendencia número 1 en la plataforma de YouTube, en donde ya acumula más de 3,5 millones de reproducciones. ¿Qué hay detrás de este lanzamiento?

No me quiero casar es una canción que hace parte del nuevo álbum del puertorriqueño, Nadie sabe lo que va a pasar mañana, en la que el artista revela algunos de los motivos por los que no planea llegar al altar y, además, se plantea la situación en un final de año.

Lo que muchos se preguntan es si, con este video, Bad Bunny está confirmando su ruptura con Kendall Jenner y, además, dejando pistas sobre los motivos. Algunos aseguran que la modelo tal vez quería dar el siguiente paso en su relación, pero el cantante está enfocado en su carrera musical, como lo narra en su canción.



Los primeros cinco minutos del videoclip transcurren en una actuación de una tradicional fiesta de fin de año, en la que Benito Martínez comparte con amigos y familiares en un lugar muy lujoso. Como cualquier otra persona, Bad Bunny vive una situación común e incómoda.

Cada vez que saluda a un familiar, le preguntan por la novia y por la fecha de matrimonio. En un principio, el puertorriqueño reacciona con risas y señala que todavía está muy joven para pensar en matrimonio, pero cada vez la presión parece ser más fuerte, llegando a desesperar al artista.

Mientras el cantante enfrenta el enfado por las preguntas sobre su vida amorosa y las críticas al decir que no tiene planeado casarse, una pareja de enamorados se roba el protagonismo de la noche.



En un momento dado, faltando poco para que cambie el calendario, un hombre decide subir a escenario, tomar el micrófono y manifestarle públicamente a su pareja su amor. Además, la hace subir al escenario y, frente a todos, le pide matrimonio, a lo que ella responde "no".

La mujer le reclama que la haya expuesto a la presión de todos para pedir matrimonio, una situación que a final del año pasado dio debate en las redes sociales. Tras esta propuesta fallida llega el nuevo año, las personas empiezan a celebrar y Bad Bunny comienza a interpretar la letra de la canción.

"Que levante la mano to el que está haciendo dinero. Que venga el Año Nuevo y yo voy a josearlo entero. Un día de estos llega mi amor verdadero. Pero quiero hacerme rico primero", interpreta.



Con esto, el cantante estaría no solo celebrando la llegada del 2024, sino dejando claro a sus fanáticos que fue difícil para él lidiar con la presión de la prensa durante su relación con Kendall Jenner y que los comentarios sobre matrimonio fueron exagerados.

"Gracia a la vida pudimo conectar. Tú me gustas, no vaya a malinterpretar. Pero estoy enfocao, puesto pa apretar. Por el momento, contigo no puedo estar", canta al final de la canción, lo que para muchos fue un mensaje directo a la modelo.