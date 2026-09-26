Banda de death metal cancela su presentación en Rock al Parque: ¿qué pasó?

La banda chilena Decessus confirmó que no podrá participar en la edición 2026 de Rock al Parque, uno de los festivales de música más importantes de Bogotá y Latinoamérica. La agrupación informó a través de sus redes sociales que su presentación fue cancelada debido a un procedimiento médico que debe afrontar uno de sus integrantes.



En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Decessus lamentó tener que anunciar su ausencia del festival, programado para los días 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

“Lamentamos mucho anunciar que, debido a un procedimiento médico necesario que afecta a uno de los integrantes de la banda, no podremos presentarnos en Rock Al Parque”, señaló la agrupación.

La banda también se dirigió a las personas que esperaban asistir a su presentación y expresó su pesar por no poder encontrarse con el público en Bogotá. “Lo sentimos mucho por todas las personas que esperaban vernos”, indicó Decessus en la publicación.



Finalmente, la agrupación agradeció la comprensión de sus seguidores y dejó abierta la posibilidad de reencontrarse con ellos próximamente.



Decessus no entregó en el comunicado mayores detalles sobre el procedimiento ni especificó cuál de los integrantes deberá someterse a este. La banda había sido incluida en el cartel internacional del festival, que este año celebra sus 30 años. Su participación había generado interés entre los seguidores del metal, especialmente por la presencia de su vocalista, Ignacia Fernández, quien también es reina de belleza.

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¿Quiénes son Decessus?

Decessus es una banda chilena de death metal progresivo que nació en 2020. La agrupación está integrada por Ignacia Fernández, en la voz; Martín Fenix, en la batería; Carlos Palma, en la guitarra, y Jaime Pape, en el bajo.

El grupo ha desarrollado una trayectoria que le ha permitido presentarse tanto en Chile como en escenarios internacionales. En 2025, Decessus participó en el Hellsinki Metal Fest, en Finlandia, y también ha sido telonero de agrupaciones como Epica, Fleshgod Apocalypse e Insomnium en Chile.

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Entre las canciones de la banda se encuentran “Dark Flames”, “Traitor”, “The Hollow Descent” y “Deliverance”. La agrupación también había ganado visibilidad internacional a raíz de la participación de Ignacia Fernández en Miss Mundo 2026, donde representó a Chile. Durante el concurso, la cantante interpretó “The Hollow Descent”, una canción de Decessus, en el show de talentos.

La presentación llamó la atención por llevar el death metal a un escenario asociado con los concursos de belleza. Fernández apareció con un vestido de gala negro y realizó una interpretación con guturales acompañada por la música de Decessus.

Ahora, los asistentes y seguidores del festival se encuentran a la espera de conocer si otra banda ocupará el espacio que deja Decessus en la programación de esta edición de Rock al Parque.

El festival contará con la participación de artistas y agrupaciones como Mon Laferte, Serú Girán, Apocalyptica, Editors, Ministry, Rata Blanca, Los Bunkers, Bandalos Chinos, Gondwana, Porter, Stratovarius y Tokyo Ska Paradise Orchestra, entre otros. En total, más de 60 agrupaciones harán parte de esta edición, a las que se sumarán 26 agrupaciones del Distrito que también acompañarán las jornadas del festival.

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