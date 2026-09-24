El regreso de 5SOS a Colombia: horarios y canciones que tocarán en el Movistar Arena

El regreso de 5SOS a Colombia es una realidad y sus fanáticos están contando las horas para el reencuentro con la agrupación australiana. El pop-rock de los músicos llegará este jueves 24 de septiembre de 2026 al Movistar Arena en el marco de su exitosa gira mundial ‘Everyone’s a Star World Tour’. Para los miles de fanáticos que llenarán el recinto, esta noche promete una descarga de energía, nostalgia y los más grandes éxitos de su discografía.



¿Quiénes son 5SOS?

5 Seconds of Summer es la demostración de que los sueños adolescentes pueden hacerse realidad. La agrupación nació en el año 2011 en Sídney, Australia, e inició como un pasatiempo para Luke Hemmings, Michael Clifford y Calum Hood, quienes empezaron a hacer covers de sus canciones favoritas y los publicaron en YouTube. Poco tiempo después, en diciembre del mismo año, el baterista Ashton Irwin se unió a la alineación oficial.

Sus videos se hicieron cada vez más populares, alcanzando un gran reconocimiento por su talento y una ola de seguidores creciendo que les pedían intentar hacer música propia. El gran salto internacional de la banda llegó entre 2013 y 2014, cuando la icónica boyband One Direction los invitó a ser teloneros de su gira 'Take Me Home Tour'. 5SOS demostró un estilo propio, fusionando elementos de pop-punk, alt-pop y rock, y se posicionó como una de las bandas juveniles más importantes de la última década.

Entre sus temas más destacados y aclamados globalmente se encuentran hit-singles como 'She Looks So Perfect', 'Amnesia', 'Youngblood', 'Teeth', 'Easier' y 'Bad Omens'. Temas que algunos de sus fanáticos colombianos están ansiosos por escuchar este jueves en su concierto en Bogotá.



Posible Setlist para el Movistar Arena

Basado en los conciertos previos de la gira 'Everyone’s a Star World Tour', se prevé un espectáculo de aproximadamente dos horas que abarca las distintas etapas de la agrupación:



NOT OK

No. 1 Obsession

Teeth

Easier

More

istillfeelthesame

No Shame

She’s Kinda Hot

Boyband

Telephone Busy

Evolve

Bad Omens

Ghost of You

I’m Scared I’ll Never Sleep Again

Starting Line (canción en solitario de Luke Hemmings)

Don’t Forget You Love Me (canción en solitario de Calum Hood)

Have U Found What Ur Looking For? (canción en solitario de Ashton Irwin)

enough (canción en solitario de Michael Clifford)

Amnesia

English Love Affair

Voodoo Doll

Waste the Night

Jet Black Heart

She Looks So Perfect

Everyone’s a Star!

Youngblood

Cabe resaltar que este listado de canciones está basado en los shows previos de la gira de 5SOS, los cuales han tenido algunos cambios y sorpresas en las canciones, por lo que en esta ocasión también se pueden presentar cambios en el show.



El ‘Everyone’s a Star World Tour’ es un ambicioso recorrido mundiL que celebra la trayectoria de la banda y el talento individual de sus cuatro integrantes. En esta etapa, el espectáculo incluye momentos especiales donde Luke, Calum, Ashton y Michael interpretan en solitario algunas composiciones personales, complementadas con una sólida selección de clásicos colectivos. Esta presentación marca la segunda visita de 5SOS a Colombia, luego de su exitoso debut en territorio nacional en julio de 2023, cuando llenaron por primera vez el Movistar Arena en el marco de 'The 5SOS5 Show'.



La jornada en el Movistar Arena dará inicio a las 7:00 p. m. con la apertura de puertas para el público general. Una hora más tarde, a las 8:00 p. m., el encargado de encender los ánimos del escenario bogotano será el artista de apertura Emyl Rusev. Finalmente, a las 9:00 p. m., 5 Seconds of Summer subirá al escenario principal para dar comienzo a su esperado concierto en Bogotá.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co