Ignacia Fernández, la reina de belleza que cantará en Rock al Parque con su banda de death metal

Rock al Parque anunció el cartel oficial para su edición de este 2026, en la cual se celebrarán los 30 años del festival gratuito. El evento se llevará a cabo, como es habitual, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y este año los días 10, 11 y 12 de octubre con algunos de los mejores exponentes del rock a nivel nacional e internacional.

Dentro del listado de artistas internacionales invitados, una de las bandas que llamó la atención fue Decessus, una agrupación chilena de death metal progresivo que ya anteriormente ha ocupado titulares internacionales gracias no solo a su música, sino a su vocalista: Ignacia Fernández.



¿Quién es Ignacia Fernández?

Se trata de una modelo y cantante chilena que ha logrado, a través de su talento, combinar dos mundos que parecían alejados: los reinados de belleza y el metal más pesado. Ignacia Fernández tiene 28 años y recientemente fue protagonista de un momento viral cuando participo en el concurso de belleza Miss Mundo 2026 representando a Chile y en el show de talento decidió interpretar una de las canciones de su banda Decessus en el escenario.

En medio de la ceremonia del concurso, que se llevó a cabo en Vietnam, Fernández subió al escenario con un vestido de gala negro para sorprender al público y al jurado con su muestra de talento cantando. El momento causó impacto mundial debido a los guturales que la mujer interpretó en el lugar, acompañada de fondo por la música de la agrupación de la que es vocalista hace varios años. La canción elegida por la reina de belleza fue 'The Hollow Descent'.



"Poder llevar el metal al escenario de Miss Mundo y compartir una parte de quién soy a través de la música fue una experiencia increíble", escribió Ignacia en sus redes sociales al compartir el video que superó las 660 mil visualizaciones y que llegó a convertirse en tendencia en las plataformas digitales. Aunque la ganadora del reinado fue Grace Richardson, Miss Mundo Inglaterra; la representante chilena logró llevar al mundo de los concursos de belleza a un público diferente y, viceversa, resaltar la belleza y fuerza femenina dentro del género death metal.



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Antes de convertirse en Miss Mundo Chile, Ignacia Fernández ya era una personalidad en el mundo del death metal chileno y tras su participación en el certamen internacional sin duda catapultó no solo su imagen como cantante del género, también a la banda que la ha acompañado en esta trayectoria. Acompañada por Martín Fenix (batería), Carlos Palma (guitarra) y Jaime Pape (bajo) conforma Decessus, una exitosa agrupación que ahora debutará en el festival gratuito de rock más importante de Latinoamérica.

En entrevistas con medios chilenos, Ignacia Fernández ha detallado que, aunque su interés por los reinados de belleza surgió hace algunos años, su gusto por el rock y el metal inició cuando era apenas una niña. Bandas como System of a Down o Guns N' Roses la impactaron desde que era pequeña y marcaron su gusto musical, pero fue escuchar a Epica y Arch Enemy y sus vocalistas Simone Simons y Angela Gossow, respectivamente, sus ejemplos para convertirse también en una intérprete del género.

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Decessus es una agrupación que nació en 2020 y que ha empezado a llamar la atención internacional, llegando en 2025 a presentarse en el Hellsinki Metal Fest en Finlandia. También en Chile han sido los teloneros de bandas como Epica, Fleshgod Apocalypse e Insomnium. Algunos de los temas musicales más contundentes de la banda son 'Dark Flames', 'Traitor', 'The Hollow Descent' o 'Deliverance', algunos de los que sonarán próximamente en Rock al Parque.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co