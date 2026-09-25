Greeicy y Mike Bahía revelan el rostro de Kai por primera vez en su nueva canción: 'Sitaku'

Tras cuatro años del nacimiento de su primer hijo, los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía finalmente revelaron el rostro de Kai. En su más reciente canción a dúo, la pareja sorprendió a todos sus seguidores al aparecer junto al niño, pero en esta ocasión mostrando plenamente su cara,la cual habían mantenido oculta hasta ahora.



Así se reveló el rostro de Kai, hijo de Greeicy y Mike Bahía

Los cantantes lanzaron una nueva canción juntos llamada 'Sitaku', inspirada en esos pequeños detalles y acciones que conforman su hogar y que, al final del día, son los que los motivan cada día a seguir. En el video, los cantantes muestran esos momentos en su casa, acompañados por su hijo Kai, a quien siempre muestran en ángulos en los que no se vea su rostro, pero esta vez fue diferente.

A medida que avanza el video, es más evidente que los artistas ya no se están esforzando en ocultar el rostro de su hijo. Pero justo en el final del material audiovisual, la familia está en la cama y la cara de Kai se enfoca por completo, dejando así atrás los años que los famosos decidieron ocultarlo.

"Las cosas lindas toman tiempo y son para siempre, como nuestro hijo… aunque se que nos vamos a equivocar siendo padres con seguridad en medio de tanto amor cada error será sin tanta culpa", escribió Mike Bahía en el video en YouTube que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios de seguidores reaccionando al ver al pequeño Kai.



"Es igualito a Greeicy", "Es tan irreal aceptar que después de años por fin tenemos esta canción. Simplemente no me la creo"; "Es idéntico a Greeicy, los ojos, la mirada, hermosooooo"; "Kai que hermoso. La misma carita de la mamá"; "Hermosa canción, tan bella familia, Kai el mismo retrato de su mami"; "Kai es puro Greeicy, me imagino cuando crezca, va a ser Greeicy ver versión masculina"; "Gracias por brindarnos el honor de conocer a Kai, ya imaginábamos cuando precioso es y no nos equivocamos", fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de los colombianos.



¿Qué significa 'Sitaku', la nueva canción de Greeicy y Mike Bahía?

El tema surge a partir de una mirada honesta y profunda sobre lo que implica construir el día a día junto a otra persona. A través de su letra y concepto, la composición rescata aquellas situaciones habituales de la rutina que hallan en la familia, la complicidad y los momentos compartidos su lugar más significativo. Lejos de presentar el vínculo amoroso como algo perfecto o inalcanzable, 'Sitaku' comprende el amor como una elección diaria que se reafirma constantemente en los pequeños gestos, bajo la premisa de que todo lo que se realiza con amor se disfruta plenamente y sin culpa.



Entre sus versos, la frase “Déjame abrazarte que quiero sentirte antes de dormir” sintetiza la esencia de una producción que halla una belleza especial en la simplicidad de las cosas. De igual forma, el tema desarrolla una reflexión central mediante el verso “no hace falta un corazón para guardar tu amor, somos mucho más que algo físico”. Esta idea atraviesa toda la narrativa del sencillo, planteando que el amor va mucho más allá de la apariencia externa y se edifica progresivamente en cada gesto, en cada instante y en la actitud constante de estar siempre presente para el otro.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co