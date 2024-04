Cali Pachanguero cumple 40 años y Grupo Niche los celebró con una nueva versión

Cali Pachanguero es considerada como una de las canciones de salsa más importante de la historia y ahora cumple 40 años, es por esto que el icónico Grupo Niche presenta una nueva versión de la canción para celebrar el impacto que este tema musical ha tenido a lo largo de los años.

>> Fanática vivió concierto de Karol G desde su casa y recibió mensaje de la colombiana

Este clásico de la salsa ahora cuenta con nuevos arreglos musicales y un video actualizado. El maestro José Aguirre, director de Niche desde 1992, incluyó sonidos del mambo y un toque más rumbero.

El videoclip oficial no se podía grabar en otro lado que no fuera Cali, ciudad de la que describe sus atributos en su letra. Una vez más, la orquesta demuestra que con el paso de los años sus sonidos no pasan de moda, al contrario, son más vigentes que nunca.

Publicidad

En su página oficial, el Grupo Niche escribió: "Gracias por hacer parte de esta historia, queremos seguir llevando en alto el legado del Maestro Jairo Varela y celebrar un sinfín de hitos en el futuro junto a ustedes. Conmemoremos juntos las cuatro décadas de este legendario tema que ha trascendido fronteras y generaciones, consolidándose como un himno de la salsa en Colombia y en el mundo".

En menos de ocho horas de su lanzamiento en todas las plataformas digitales, la canción fue todo un éxito para la agrupación caleña. En YouTube, superó las 10 mil reproducciones y recibe muy buenos comentarios por parte de los seguidores.

Publicidad

Cali Pachanguero fue un éxito desde su lanzamiento en 1984 como parte del disco No hay quinto malo del famoso Grupo Niche y se consolidó como una de las composiciones más importantes de Jairo Varela.

>> Hombre que quiere ser el doble de Ricky Martin tiene más de 30 cirugías: "Es mi obsesión"