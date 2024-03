Camilo está estudiando para asistir a Evaluna en su segundo parto: "Quisiera recibir a Amaranto"

Camilo y Evaluna se encuentran en la dulce espera de se segundo bebé, a quien han decidido llamar Amaranto. En medio del embarazo de la venezolana, el artista colombiano confirmó que su segundo hijo también nacerá en casa y que él se está preparando para asistir el parto.



El cantante colombiano estuvo como invitado en el pódcast de MoluscoTV y allí habló sobre lo que está viviendo junto a su pareja en este momento.

"Mi esposa está embarazada en este momento, es nuestro segundo bebé, y decidimos que se va a llamar Amaranto, un nombre que nos encanta, pero yo ya sabía y le dije: 'Vamos a anunciarlo y no vamos a leer los comentarios'. Porque sabía que la gente nos iba a lanzar piedras, que por qué no Amaranta, que por qué va a nacer en casa, que por qué no vamos a un hospital".

Camilo señaló que con los años ha aprendido a no prestar atención a los malos comentarios o información sacada de contexto, por lo que con su esposa prefieren hacer sus anuncios importantes a través de sus redes sociales, para ser ellos la fuente oficial de sus seguidores.



En el pódcast aseguró que, al igual que con su primogénita Índigo, desconocen el sexo de su segundo bebé. "Lo sabremos el día que nazca, nosotros con Índigo no hicimos ecografías ni nada, y lo vamos a tener en la casa. Eso es lo que quiere Evaluna", apuntó.

Agregó que en el parto de Índigo, que duró 29 horas, él fue un acompañante, pero que para el nacimiento de Amaranto quiere tomar un rol más participativo.

Publicidad

"He leído y he estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto. En el parto de Índigo, estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, es todo un asunto", aseguró el artista.

Camilo también reveló que Evaluna no contó con anestesia, ni epidural, ni nada similar, durante su primer parto y el dolor fue bastante. "Yo pensé que Evaluna no iba a querer tener otro parto en casa después de ese, pero, cuando nos enteramos de que venía Amaranto, ella dijo que no podría tener un parto que no fuera de esa manera".