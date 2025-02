Camilo y Evaluna celebran sus 5 años de matrimonio: así han vivido su historia de amor y complicidad

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner han demostrado que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Su historia comenzó en 2014, cuando se conocieron en un evento en Colombia que iban a presentar juntos. Aunque en ese momento ambos tenían parejas, el destino tenía otros planes para ellos. Fue a través de un mensaje directo en Twitter (hoy conocido como X) que Evaluna decidió dar el primer paso y contactar a Camilo.

Desde entonces, su amor ha sido una fuente de inspiración para muchos. La pareja ha compartido su vida y su carrera artística, creando música juntos y mostrando su día a día en las redes sociales. Su autenticidad y la forma en que se apoyan mutuamente han ganado el corazón de millones de seguidores alrededor del mundo.

Un matrimonio lleno de amor y música

El 8 de febrero de 2020, Camilo y Evaluna se casaron en una emotiva ceremonia en Miami, rodeados de familiares y amigos cercanos. Desde entonces, han celebrado cada aniversario con gestos románticos y mensajes conmovedores en sus redes sociales. Este año no fue la excepción. Evaluna compartió en Instagram una serie de fotos de su boda junto con un mensaje lleno de amor y gratitud hacia su esposo.

“5 años contigo Camilo. No lo puedo creer. Me siento la más afortuna del mundo. Ese día me desperté muy temprano después de una noche de dormir poco por la emoción que sentía. Salí con mi café a ver toda la decoración y recorrer cada lugar y cada momento que sucedería de nuestra boda. Fue la última vez que me desperté en una cama que no compartía contigo. Esta mañana cuando Indi se despertó le conté que estábamos de aniversario y le dije que yo deseaba que algún día ella encontrara a alguien que la ame como su papá me ama a mí. Me dio llanto porque de verdad no puedo creer lo amada que me siento. Sigo sintiendo mariposas por ti. Gracias por siempre buscarme los pies cuando dormimos. Te amo más que nunca.”

Camilo, por su parte, decidió cantar la canción que le dedicó a su esposa Evaluna, titulada “Una canción de amor para la pulga”, en la que describe el amor y los sentimientos que siente por ella, demostrando una vez más que la música es una parte fundamental de su relación. La pareja ha lanzado varias canciones juntos, incluyendo "Por Primera Vez", "Índigo" y "Machu Picchu", que reflejan su amor y complicidad.

La llegada de sus hijas Índigo y Amaranto

En abril de 2022, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Índigo. La llegada de ella fue un momento de gran alegría y un nuevo capítulo en su vida juntos. Evaluna y Camilo han compartido con sus seguidores los momentos más especiales de su paternidad, mostrando cómo disfrutan cada etapa del crecimiento de Índigo. En 2024, la familia creció aún más con la llegada de su segundo hijo, Amaranto.

La pareja ha expresado en varias ocasiones lo felices que se sienten de formar una familia y cómo sus hijas han fortalecido aún más su relación. Evaluna ha mencionado en entrevistas que ser madre ha sido una de las experiencias más gratificantes de su vida, y Camilo ha escrito varias canciones inspiradas en su paternidad.

En 2022 nace su primera hija Índigo y 2024 llegó su segunda hija Amaranto. - IG: @evaluna

Actualmente, se han encargado de reactivar sus videos en YouTube titulados “Lunes de Camilo y Evaluna”, que fueron virales a mediados de 2015-2017, pero decidieron hacer una pausa. Seis años después, sorprendieron a sus fans y comenzaron a crear blogs documentando sus días con sus familias, trabajo, amigos, viajes y experiencias, siempre con el objetivo de dejar un mensaje especial y significativo para las personas que ven sus videos.



El crecimiento en la carrera de Camilo y Evaluna

Camilo y Evaluna no solo han crecido como pareja, sino también en sus respectivas carreras. Camilo, quien comenzó su carrera musical tras ganar el concurso de talentos ‘Factor X’ en 2007, ha logrado consolidarse como uno de los artistas más destacados de la música latina. Con éxitos como "Tutu", "Favorito" y "Vida de Rico", ha ganado múltiples premios, incluyendo varios Grammy Latinos.

Evaluna, por su parte, ha seguido los pasos de su famoso padre, Ricardo Montaner. Además de su carrera musical, ha incursionado en la actuación, participando en series como ‘Club 57’ de Nickelodeon. Su talento y carisma la han llevado a ser una figura influyente en el mundo del entretenimiento.

La pareja ha llevado su música a escenarios internacionales, realizando giras por América Latina, Estados Unidos y Europa. En 2021, Camilo lanzó su gira ‘Mis Manos Tour’, en la que Evaluna lo acompañó en varias presentaciones. Juntos, han creado momentos inolvidables para sus fans, quienes disfrutan de la química y el amor que transmiten en el escenario.

(Lea también: Ricardo Montaner retoma sus grandes éxitos en nuevo álbum: "Haciendo lo que me gusta")

La pareja ha llevado su música a escenarios internacionales, realizando giras por América Latina, Estados Unidos y Europa. - Instagram: @evaluna

Además de sus giras, Camilo y Evaluna han trabajado en proyectos conjuntos que han fortalecido su vínculo tanto personal como profesional. En 2022, estrenaron su serie documental ‘Los Montaner’ en Disney Plus, que ya cuenta con dos temporadas. La serie ofrece una mirada íntima a su vida familiar y profesional, permitiendo a sus seguidores conocer más de cerca su día a día y los desafíos que enfrentan como artistas y padres.