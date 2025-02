Fariana, la original, envió mensaje de apoyo a imitadora de Yo Me Llamo que fue eliminada

La salida de Yo Me Llamo Fariana del concurso de imitación ha causado todo tipo de reacciones en las redes sociales, especialmente por el enfrentamiento que la participante tuvo con la jurado Amparo Grisales . A pesar de los momentos negativos, recibió un mensaje de apoyo por parte de la artista original.

El mensaje de Fariana a su imitadora en Yo Me Llamo

Alexa Torrex, nombre real de la imitadora de Fariana, publicó en sus redes sociales el video del momento en el que fue eliminada de la competencia. "Fue una buena experiencia, gracias a todos", escribió la cantante colombiana.

(Lea también: Yo Me Llamo Fariana le responde a Amparo Grisales tras su eliminación: "La doble moral es increíble" )

La publicación recibió más de 20 mil 'me gusta' y más de 700 comentarios de internautas que opinaban sobre el tenso momento que protagonizó con Amparo Grisales. En medio de todas las reacciones, una en especial llamó la atención, la misma Fariana le comentó su video.

Publicidad

"Está bendición de haber participado en YO ME LLAMO 💜será el comienzo de muchas oportunidades", empezó Fariana en su mensaje para su imitadora. "Verás como la vida te va a ir mostrando maravillas".

Publicidad

La cantante original no se refirió a la polémica que causó la participante al enfrentarse a la jurado, pero sí le recalcó las cosas que consiguió con su paso por la competencia. "Estoy segura de que aprendiste un mundo y ganaste reconocimiento que es lo que muchos artistas anhelan para continuar. Ganaste una familia a nivel nacional que admira tu esfuerzo y tus ganas. Te veo pronto. Felicidades por lo que viene", concluyó.

El comentario de Fariana a su imitadora alcanzó más de dos mil reacciones de internautas, quienes destacaron su "humildad", "talento" y también aplaudieron el apoyo que dio a la participante que fue eliminada en medio de un problema con Amparo Grisales.

(Lea también: Amparo Grisales, jurado de Yo Me Llamo, recordó entre lágrimas a su mamá y su hermano )

¿Por qué Yo Me Llamo Fariana se enfrentó a Amparo Grisales?

Las críticas de Amparo Grisales a Yo Me Llamo Fariana no cayeron bien a la imitadora - Fotos: Yo Me Llamo

Publicidad

"Fue perversamente desafinada, perversamente errática en todo lo que hiciste. Lo que hiciste es aburrido mi amor, te lo digo con todo mi amor, no sé si ensayaste y el color no lo veo por ningún lado. Te faltó todo", le dijo Amparo Grisales a la imitadora luego de la que sería su última presentación en el escenario de Yo Me Llamo.

Las palabras de la actriz afectaron emocionalmente a la imitadora, quien al ser eliminada decidió expresarle a la jurado que prefería recibir un mejor trato de su parte. "Estoy orgullosa porque soy la primera Fariana en la historia de Yo Me Llamo" y pidió a los jurados que no fueran tan duros con los compañeros que quedan.

Publicidad

Amparo Grisales le respondió diciéndole que "hay que aprender a escuchar para mejorar", a lo que la imitadora replicó diciendo: "Yo escucho, pero siento que un bueno comentario y después la crítica ayuda a que la persona no se sienta tan pequeña, porque no es fácil estar acá parado Amparo. A punta de malas críticas tampoco se crece".