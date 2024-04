Carolina Cruz muestra fotos del fin de semana de ensueño con su novio Jamil Farah

Carolina Cruz sigue generando comentarios con su relación con el piloto Jamil Farah, luego de su separación del actor Lincoln Palomeque. Aunque prefieren no revelar muchos detalles, recientemente compartieron algunas fotos que demuestran su amor.

En sus respectivos perfiles de Instagram, tanto Jamil Farah como Carolina Cruz mostraron los agradables momentos que vivieron el pasado fin de semana en Nocaima, Cundinamarca. La pareja se reunió en un lugar bastante especial en ese municipio con villas privadas con piscina para disfrutar de unos días juntos.

Las postales en la piscina resaltaron en sus redes sociales, demostrando que tras un poco más de un año de su relación, disfrutan de bonitos momentos.

En los comentarios de las publicaciones, la mayoría aplaude a la pareja por demostrar su amor, pero también están quienes critican. Algunos señalan que la vallecaucana debería pasar esos días con sus hijos y no con su novio.

"Me encanta verte feliz", "Se nota cuando alguien es feliz", "aro se puso divina, cuando se es feliz se nota", "Divina, el amor se le nota 😍❤️❤️❤️ son espectaculares los dos", "Que viva el amor", "Se ve demasiado mayor", "Ella se ve muy enamorada, pero él normal", "parece una viejita y los hijos, bien gracias", se lee en las reacciones de los internautas.

Carolina Cruz habla de su relación con Jamil Farah

En medio de una entrevista con Cristina Estupiñan en el espacio Sinceramente Cris, la presentadora Carolina Cruz reveló algunos detalles de su relación amorosa con el piloto profesional.

La vallecaucana señaló que en un principio "no le tenía fe" a la relación porque "es alguien menor, yo nunca había estado con un hombre menor, entonces la verdad yo no lo veía mucho futuro". A pesar de esos pensamientos, la presentadora decidió darse otra oportunidad en el amor con este hombre.

"Me trata lindo, es demasiado especial conmigo, es un amor, es un bacán y entonces yo dije: 'me lo merezco, merezco una persona que me trate bien y que me quiera', esto no significa que las que he tenido antes me hayan hecho infeliz, pero cuando inicié esta relación dije 'lo voy a intentar'".