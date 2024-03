Carolina Cruz confesó haber sido víctima de acoso: "Me sentí muy vulnerada y asustada"

La presentadora Carolina Cruz, una de las conductoras del magazín matutino Día a Día, confesó que, hace unos años, fue víctima de acoso por parte de algunos de sus seguidores. Uno de ellos se atrevió incluso a aparecerse de sorpresa en la habitación de un hotel donde se estaba hospedando.



En el primer episodio de Mi mundo, mis huellas, mi verdad,

el nuevo pódcast de Carolina Cruz, la también empresaria aseguró que, en algún punto de su carrera,

fue víctima de acoso por parte de algunos de sus seguidores.

El caso más traumático para ella ocurrió cuando hace años trabajaba para otro canal de televisión nacional. "E

n esa época no existían mucho las redes sociales, creo que solamente existía Facebook y un día me empezaron a llegar cartas al canal (...) Unas cartas muy inspiradas de una persona muy enamorada que se hacía llamar Cristian", explicó.

Aunque las cartas estaban firmadas bajo el nombre de un hombre, quien realmente la enviaba era una mujer de nombre Ana Lucía, la cual le dio a entender que quería hacer un proceso de transición por ella.

"Me llegaban cartas todas las semanas. Esta persona ya me hablaba como si yo fuera su esposa. Me decía: 'esposa mía, vamos a tener una familia´. Yo me empecé asustar un poquito, no por la sexualidad de la persona, sino porque siento que el acoso, en cualquier estado y en cualquier situación, no debería existir", destacó la empresaria.

De acuerdo con Carolina Cruz, esta persona la esperaba a las afueras del canal e iba a buscarla a sus locales para dejarle regalos, por lo cual decidió ponerle una orden de caución.

Pese a que se mantuvo alejada un tiempo, dicha persona decidió ir a buscarla a Neiva mientras hacía el cubrimiento de un evento. Esto desató pánico en la presentadora, quien tuvo un momento de crisis que le recordó a la muerte de Selena Quintanilla.

"Me decía: 'mi amor, hola, ábreme'. Yo me sentía como en una película de suspenso", admitió la actual conductora de Día a Día, quien dijo haberse sentido muy vulnerada, acosada y asustada.

En el episodio, Carolina Cruz consideró que otra de las circunstancias donde fue víctima de acoso fue cuando un hombre viajó a todas sus firmas de autógrafos, una acción que la hacía sentir completamente agobiada.

A pesar del estrés que esto generó en ella, las circunstancias no pasaron a mayores.