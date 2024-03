Clara Chía y Piqué disfrutan de un nuevo ambiente de tranquilidad: ¿de qué se trata?

Han sido semanas en las que en las redes sociales y la prensa internacional los nombres de Piqué y Clara Chía han estado relativamente ausentes, por lo que muchas personas se preguntan si la pareja se separó o atraviesa alguna crisis.

Las encargadas de revelar lo que realmente está pasando entre la polémica pareja de españoles fueron las periodistas Laura Fa y Lorena Vásquez en el podcast de entretenimiento Las Mamarazzis. Ambas mujeres aseguraron que hablaron con personas cercanas al exfutbolista y la estudiante, logrando tener buena información sobre el ambiente entre ellos.

Vásquez detalló en el espacio que "nos siguen preguntando cada semana lo mismo, que qué pasa con Piqué y Clara Chía, que no hay imágenes. Piqué y Clara Chía siguen su relación, lo explicamos la semana pasada, hemos hecho los deberes, preguntamos al entorno de la pareja y nos aseguran que siguen juntos".

Lo que las periodistas detallaron es que, desde el principio, la pareja no ha querido ser el centro de atención, por lo que han enfrentado dificultades al ser figuras públicas, especialmente Clara Chía. "Prefieren tener un perfil bajo, de hecho, Gerard ha viajado a México por motivos profesionales, pero la relación sigue adelante. No sufran por Piqué y Clara Chía".

Entonces, las periodistas también pasaron a exponer que, en la actualidad, Gerard Piqué y Clara Chía viven en un ambiente de tranquilidad por una razón muy simple: ya no es una novedad su relación, el estallido mediático tras la separación del exfutbolista con Shakira quedó en el pasado.

"Lo que tiene que entender la gente es que ya no es una novedad que sean pareja. Ya no hay noticia, no hay paparazzis, tienen la tranquilidad que querían. No hay reporteros siguiéndoles, por lo que no hay imágenes, no está ya la prensa. Son novios y fin", concluyeron.