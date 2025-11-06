Una colombiana de 27 años está nominada a tres premios Emmy

La comunicadora audiovisual y productora colombiana Laura López, de 27 años, ha sido nominada a tres Premios Emmy Regionales en Estados Unidos, un reconocimiento que celebra la excelencia periodística y la innovación narrativa en televisión. La ceremonia se llevará a cabo el 15 de noviembre de 2025 en Dallas, Texas, donde se reunirán los profesionales más destacados del periodismo y la producción audiovisual del suroeste estadounidense.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

López, quien actualmente trabaja para Univision Texas, compite en tres categorías que exaltan su talento como productora y periodista, tras realizar reportajes con enfoque social que han conmovido a las audiencias por su profundidad emocional y rigor periodístico. Entre ellos se destaca una pieza sobre el arresto de una madre migrante separada de su hijo, una historia que tuvo eco a nivel nacional por su mirada humana sobre los procesos migratorios en la frontera sur de Estados Unidos.

“Contar historias que generen empatía y comprensión es lo que me mueve”, ha dicho la joven periodista, quien se ha consolidado como una de las voces emergentes más prometedoras del periodismo latino en el exterior.



¿Quién es Laura López?

Egresada del programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios de la Universidad de La Sabana, en Chía, Laura López empezó su camino en la industria audiovisual trabajando en Dynamo Producciones, una de las compañías más importantes de América Latina. Desde allí participó en proyectos de alto perfil como 'Juanpis González', 'La Cabeza de Joaquín Murrieta' y la esperada adaptación de 'Cien años de soledad' para Netflix.



Su versatilidad pronto la llevó a expandirse hacia otros formatos. Ganó el Europe Music Video Awards y fue nominada en festivales internacionales como Scream it Off Screen y Electrofrecuencia, donde su trabajo fue elogiado por su estética visual y su capacidad para conectar el cine, la música y la cultura popular.



Gracias a una beca otorgada por Colfuturo, López viajó a Los Ángeles para cursar una maestría en Film and Media Production. En Estados Unidos trabajó para Estrella TV, primero como productora asociada y luego como productora principal, cubriendo temas de actualidad sobre la comunidad latina e historias de resiliencia en contextos de desigualdad y migración.

Publicidad

Durante este periodo, también colaboró con reconocidos nombres de la industria cinematográfica como David A. Armstrong (director de fotografía de Saw) y Christine Forsyth-Peters (productora de Cómo perder a un hombre en 10 días), una oportunidad que amplió su visión sobre la narrativa audiovisual y el poder transformador de las historias bien contadas.

Su trabajo ha sido descrito por colegas y críticos como “una bocanada de aire fresco en el periodismo latinoamericano”, al integrar recursos visuales innovadores con un compromiso ético por la verdad y la empatía.



¿Por qué está nominada a los premios Emmy?

La triple nominación al Emmy es un reflejo de esa trayectoria. El Premio Emmy, otorgado por la National Academy of Television Arts and Sciences (NATAS), es uno de los reconocimientos más prestigiosos del periodismo y la televisión en Estados Unidos. En su capítulo regional del suroeste (Lone Star Chapter), los galardones destacan el trabajo de periodistas y productores de Texas, Oklahoma, Luisiana y Nuevo México.

Publicidad

La gala de este año, que se celebrará en el Centro de Convenciones de Dallas, reunirá a más de 400 profesionales de la televisión regional en una noche que reconoce la excelencia periodística, la producción creativa y el impacto social de los medios locales.

Con tres nominaciones a los Premios Emmy 2025, Laura López encarna esa nueva generación de periodistas colombianos que combinan talento, sensibilidad y rigor, dejando en alto el nombre del país en uno de los escenarios más competitivos del mundo audiovisual.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL