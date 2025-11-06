¿Quién es Sara Orrego, la supuesta nueva novia de Beéle?

Beéle vuelve a ser noticia nacional y esta vez no por una nueva canción o agotar boletería para otro concierto, sino por su vida amorosa. El barranquillero de 23 años ha dado de qué hablar en el último año por sus relaciones y separaciones, por lo que una vez más sus vínculos afectivos están generando conversación en las redes sociales.

El revuelo en las plataformas digitales lo ocasionó el mismo artista al sorprender a sus más de 4 millones de seguidores publicando una foto en la que está abrazando a una mujer. Y como una imagen vale más que mil palabras, el barranquillero no le agregó ningún texto a la instantánea permitiendo que fueran los internautas los que le dieran una interpretación.



¿Quién es la supuesta nueva novia de Beéle?

No solo la foto de Beéle con la que sería su nueva pareja causó sorpresa en los internautas, sino también la identidad de la mujer, pues no es desconocida para los usuarios de redes en Colombia. Se trata de Sara Orrego una joven modelo y creadora de contenido paisa que es considerada por muchos como una de las mujeres más bellas del país.

Nacida el 1 de marzo de 1997 en Medellín, ha logrado convertir su presencia en redes sociales en una plataforma de proyección internacional. Esta modelo e influencer de 28 años ha consolidado una comunidad de millones de seguidores, principalmente en Instagram, donde combina fotografía, moda y estilo de vida. Su habilidad para conectar con el público y su visión estratégica para construir una marca personal sólida la han posicionado como una de las creadoras de contenido más influyentes del país.



Su carrera comenzó en los concursos de belleza, donde su participación en Señorita Antioquia marcó un punto de inflexión. Aunque no obtuvo el título, su paso por el certamen le abrió las puertas del modelaje profesional y de los medios de comunicación. Con el tiempo, Orrego amplió su presencia al ámbito internacional, destacándose por su participación en producciones para Playboy Instagirls, una plataforma que potencia el trabajo de modelos con fuerte presencia digital.



Dedicó sus estudios profesionales en áreas como contabilidad e ingeniería financiera, pero decidió apostar por un camino menos convencional, más afín a su vocación creativa. Hoy combina su faceta como modelo y creadora de contenido con colaboraciones para marcas de moda, belleza y estilo de vida, manteniendo una presencia constante en medios y eventos digitales.



¿Quiénes han sido las parejas de Beéle?

Al igual que muchos famosos, la vida amorosa de Brandon de Jesús López Orozco ha estado bajo el ojo público, especialmente por algunas polémicas. Su relación más larga y conocida fue con Camila ‘Cara’ Rodríguez, con quien estuvo casado por varios años y tuvo dos hijos. El matrimonio terminó a mediados de 2024, luego de que 'Cara' señalara que Beéle le fue infiel.

El final de esa relación se hizo más mediático por las acusaciones de 'Cara' contra el cantante por no responder por sus hijos y abandonarla cuando más lo necesitaba tras su segundo parto. Pero un juez determinó que en su relación la víctima de violencia había sido Beéle.

También fue mediática la supuesta tercera persona involucrada, con quien luego el cantante formlizó su relación amorosa, la modelo venezolana Isabella Ladera. El romance duró algunos meses y después de su final se formó una nueva polémica por la filtración de un video íntimo de los dos.

