¿Por qué Brad Pitt habría demandado a Angelina Jolie por 35 millones de dólares? Esto se sabe

El actor estadounidense Brad Pitt denunció a la también intérprete Angelina Jolie por 35 millones de dólares (unos 30 millones de euros) por daños en el marco de la batalla legal que mantiene la expareja sobre el Château Mirabal, según documentos judiciales revelados por la revista People.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El medio especializado en noticias del corazón apunta que a finales de octubre el equipo legal de Pitt presentó mensajes enviados y recibidos por la defensa de Jolie relacionados con la venta en 2021 de la participación de esta en ese castillo y su viñedo en la Provenza francesa.



Antecedentes de la demanda

En uno de esos intercambios, en noviembre de 2023, los abogados de Jolie mencionaban que Pitt había demandado a su clienta por 35 millones de dólares en concepto de daños, y señalaban que el actor era quien debía asumir el gasto de recopilar y presentar los documentos que demostraran o no dichos daños.

Pitt ('Inglorious Basterds', 'Once Upon a Time... in Hollywood') presentó una primera demanda en 2022 alegando que Jolie ('Girl, Interrupted', 'Maria Callas') había vendido su participación en Château Mirabal al grupo Tenute del Mondo pese a su acuerdo previo de que ninguno de los dos se desharía de su propiedad sin el consentimiento del otro.



Jolie negó la existencia de tal pacto y respondió a su vez con una contrademanda alegando que su exmarido estaba librando una "guerra vengativa" en su contra.



La próxima audiencia pública de este caso, según People, está programada para el 17 de diciembre.

Publicidad

Pitt y Jolie coincidieron en el rodaje de la película de acción 'Mr. & Mrs. Smith', que se estrenó en 2005, el mismo año en que Pitt se separó de Jennifer Aniston.

Su romance se dio a conocer entonces, se casaron en 2014 y tras una tormentosa relación un juez les declaró oficialmente solteros en 2019, aunque el acuerdo de divorcio no se cerró hasta finales de 2024. Ambos comparten la custodia de sus seis hijos.

Publicidad

EFE