ENTRETENIMIENTO
¿Cómo hacer cine en Colombia? El FICUC, un festival imperdible para creadores audiovisuales

¿Cómo hacer cine en Colombia? El FICUC, un festival imperdible para creadores audiovisuales

El Festival Internacional de Cine de la Universidad Central reunirá a cineastas, estudiantes y expertos para debatir cómo hacer cine en Colombia y repensar los modelos tradicionales de producción y creación audiovisual.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2025
FICUC
Desde el 23 de octubre al 28 inicia el 8º Festival Internacional de Cine de la Universidad Central (FICUC).
Freepik

