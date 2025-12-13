En vivo
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Daniella Álvarez compartió fotos de duro momento por enfermedad y conmovedor mensaje: "No te rindas"

Daniella Álvarez compartió fotos de duro momento por enfermedad y conmovedor mensaje: "No te rindas"

La modelo animó a las personas que en el cierre del 2025 atraviesan por momentos difíciles. "Hay muchas personas pasando por ese mismo dolor y otras, que después de atravesarlo, te podemos decir: no estás sola o solo. ¡Si se puede!", escribió.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 13 de dic, 2025
Daniela Álvarez
Daniela Álvarez habló sobre su ex y la manera en la que el mundo interpretó el final de su relación -
Foto: @danielaalvareztv

