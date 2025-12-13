Daniella Álvarez compartió fotos de duro momento por enfermedad y conmovedor mensaje: "No te rindas"

Daniella Álvarez compartió en sus redes sociales las imágenes de cuando atravesaba una delicada situación de salud que la llevó a la amputación de su pierna izquierda. Además, escribió un texto dirigido a quienes atraviesan un momento triste o difícil a pocos días de finalizar el 2025, reconociendo que para muchas personas diciembre no es sinónimo de felicidad, sino que puede estar marcado por el dolor, el miedo, la incertidumbre, la desesperanza o la soledad.

Álvarez relató que experimentó muchos de estos sentimientos en carne propia cuando ocurrió su enfermedad. Para superarlos, ella confesó que fue necesario vivirlos, llorar "hasta sentir que no quedaban más lágrimas por sacar" y aferrarse fuertemente a las personas que la rodeaban. En medio de este proceso, sintió la necesidad de tomar una decisión fundamental: salir del sufrimiento y el desánimo para dar un paso de fe y esperanza.



En su publicación, aseguró a quienes pasan por situaciones difíciles que esa realidad "va a cambiar", pidiéndoles que confíen en ello y que un día podrán entender el propósito de todo. Álvarez, quien representó a Colombia en Miss Universo 2012, contó que aprendió que el sentido de la vida no reside en los impulsos, sentimientos o emociones, sino en lo que se piensa y se cree con el corazón.



Finalmente, animó a sus seguidores a no rendirse, enfatizando que no están solos y que ella está segura de que pueden superar la dificultad. Además, les recordó que el dolor es inevitable, ya que todos pasan o pasarán por momentos de sufrimiento, pues es parte de la vida. Les ofreció una perspectiva de esperanza, mencionando que pronto vendrán nuevas y mejores oportunidades para sentir la paz que anhelan.



¿Cuál es la enfermedad de Daniella Álvarez?

En las imágenes publicadas por Daniella hace referencia a unas fotos sensibles de su pierna tomadas solo seis días después de haberse sometido a su primera cirugía. Relató que, tras esa primera intervención, surgieron complicaciones médicas. Específicamente, la gangrena se fue poniendo "cada vez peor". La modelo y presentadora indicó que las imágenes de esa etapa son muy sensibles para mostrarlas en ese momento, aunque contempla la posibilidad de hacerlo en un libro.

Los problemas de salud de Daniella Álvarez comenzaron cuando recibió el diagnóstico de un tumor, el cual se le informó que tenía potencial de ser muy malo, específicamente un linfoma. Ella describió el linfoma como "un cáncer muy fuerte" que típicamente se multiplica por el cuerpo. Tras esperar los resultados de la biopsia, el nuevo diagnóstico indicó que se trataba de un tumor de bajo grado que podía ser retirado mediante cirugía, sin necesidad de quimioterapia o radioterapia.

Sin embargo, fue la cirugía para extirpar este tumor de bajo grado la que terminó desencadenando una isquemia. La isquemia arterial aguda de las extremidades se define como la interrupción abrupta del flujo sanguíneo a determinado tejido, lo que compromete la viabilidad de la extremidad. Tras esa primera intervención, surgieron complicaciones médicas. La isquemia provocó que la gangrena se fuera poniendo "cada vez peor" en su pierna. Finalmente, debido a estas graves complicaciones, en 2020, fue necesario amputarle parte de su pierna izquierda.

NOTICIAS CARACOL