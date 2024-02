Critican a Maluma por fotos desnudo y 'bañándose' en dólares

Maluma volvió a sorprender a sus más de 63 millones de seguidores con unas fotos con poca ropa, aunque en esta ocasión los comentarios de los internautas no fueron tan positivos y algunos incluso calificaron las imágenes de "innecesarias".

Se trata de una galería de cinco instantáneas en las que, más allá de presumir su cuerpo, hace alarde de su fortuna. El cantante aparece sin ropa en una bañera, cubierto de dólares.

"Brilla o no brilla el “BLING BLING”💎…?", preguntó el artista en sus redes sociales al publicar las fotos. Además del dinero, resaltan las joyas de diamantes en cadenas, relojes y pulseras que tiene el artista.

Aunque las fotos de Maluma bañándose en dinero recibieron más de 500 mil 'me gusta', en la sección de comentarios las personas le reclaman al artista por presumir sus lujos.

"Que fotos tan innecesarias", "Un poco de humildad !! Yo creo que no hay la necesidad!", "Cuándo no hay talento hay que hacer esto", "Me caías súper, pero este tipo de mensajes en un mundo donde cada vez hay más gente por debajo de la línea de la pobreza hiere", "Pasó de ser el ídolo sencillo, humilde y alegre para volverse prepotente, altivo y en ocasiones grosero con sus fans", se lee en algunas reacciones.

El paso de Maluma por los Grammy 2024

Esta publicación llega justo después de la ceremonia de los Grammy 2024, en la que el paisa fue presentador y estaba nominado. El colombiano no ganó el premio, pero lució impecable con su traje negro y el cabello suelto y a los hombros.

Maluma reaccionó en sus redes sociales tras no alzarse con el premio. A sus 30 años Maluma agradeció a la Academia por la nominación a mejor álbum latino y señaló que, igualmente, se siente orgulloso de lo que ha conseguido con su nuevo disco.

A través de sus historias de Instagram Maluma comentó que "no ganamos en esta ocasión, pero yo soy un DON JUAN, un OG y este es el comienzo". El cantante minutos antes había publicado algunas fotos de su preparación para la ceremonia en la que también era uno de los anfitriones.

El músico agregó que "un Grammy no define ni la calidad ni el éxito de los artistas" y que, en su caso, ha sido suficiente saber que "vivo de lo que amo y eso no lo cambio por nada! Gracias MÚSICA".