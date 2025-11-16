Daniela Álvarez habló del accidente que sufrió en Sudáfrica: “Muy afortunados de que no fuera peor”

La modelo y presentadora colombiana Daniela Álvarez ha vuelto a ser el centro de atención, esta vez no por un logro deportivo o un inspirador testimonio sobre su resiliencia, sino por un incidente aterrador que vivió junto a su hermano, Ricky, y su manager durante un viaje a Sudáfrica.

La exseñorita Colombia, que constantemente comparte su lucha y superación con sus seguidores, narró en detalle el peligro de muerte que enfrentó, un relato que se ha hecho viral en pocas horas.



De la búsqueda del video perfecto a casi caer al abismo

Los hechos tuvieron lugar en Cape Town, Sudáfrica. El relato del incidente, publicado por la misma Daniela Álvarez en su cuenta de Instagram, ocurrió cuando buscaban capturar un video "súper bonito" para su audiencia digital.

Según contó la presentadora, decidieron caminar hasta la punta de un muelle donde el fondo del pueblo se veía "espectacular".



“Veíamos que había gente que iba y que regresaba. A pesar de que se veía que las olas gigantescas rompían contra una pared, caía un poquito de agua, por eso veíamos el piso mojado. Nos atrevimos a llegar hasta el final porque había gente que había llegado hasta allá y ya se estaba regresando”, explicó.



El incidente pasó de ser una simple aventura a un momento de pánico cuando la marea subió de manera repentina. En ese instante, al voltear, se encontraron de frente con una ola de aproximadamente ocho metros, según su percepción, que se estrelló contra el muelle con una fuerza inaudita.

Daniela fue la primera en caer por la fuerza del impacto y quedando al borde del muelle. En un acto instintivo de protección, su hermano Ricky reaccionó rápidamente y la tomó del pelo para evitar que cayera al mar. "Estuvimos en peligro de muerte", confirmó Ricky en las historias de su hermana, dimensionando la gravedad de lo vivido.

Pero el susto no terminó ahí. “Unos 10 o 15 segundos después que nos levantamos de la revolcada nos dimos cuenta de que hacía falta alguien, era mi mánager que estaba en el mar. La ola se la llevó y cayó en un precipicio entre el muelle y el agua. Esto fue un momento súper estresante. Fuimos muy afortunados de que esto no fuera peor. Yo no me raspé, no me pasó nada”, contó Daniela Álvarez.



“Sin importar las nuevas pruebas que aparecen en mi camino sonrío”

Antes del incidente, Daniela Álvarez posteó un video en el que contó la promesa que se hizo a sí misma en uno de sus momentos más vulnerables: cuando estuvo en la UCI tras la isquemia que la llevó a la amputación de una pierna en mayo de 2020.

"Le prometí a Dios que si me daba la oportunidad de salir de allí sería feliz cada día de mi vida", decía.

“Respirar, ver un atardecer, abrazar a mi hermano, compartir con buenas personas, todo eso ya es un milagro. Nada es perfecto, ni pido ni quiero que lo sea. Para mí, lo importante es que hoy tengo una segunda oportunidad, para disfrutar de cada momento, recordándome que ver, sentir, respirar, amar e inspirar a otros es lo que realmente me hace feliz. Gracias Dios, gracias por lo bueno y lo no tan bueno”, expresó.

Hoy, incluso después de un momento aterrador y viajando en el lujoso tren El orgullo de África, la presentadora ratifica su filosofía de vida. Para ella, la felicidad no depende de las circunstancias -ni del dolor ni del peligro-, sino de una decisión consciente. "Hoy tengo una segunda oportunidad para disfrutar de cada momento, recordándome que ver, sentir, respirar, amar e inspirar a otros es lo que realmente me hace feliz," concluyó, reafirmando su papel como ícono de superación para millones de colombianos.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.