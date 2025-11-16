En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS EN BOMBARDEO DE GUAVIARE
METRO DE BOGOTÁ
EXPLOSIÓN ARGENTINA
RICARDO GONZÁLEZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Daniela Álvarez habló del accidente que sufrió en Sudáfrica: “Muy afortunados de que no fuera peor”

Daniela Álvarez habló del accidente que sufrió en Sudáfrica: “Muy afortunados de que no fuera peor”

“En peligro de muerte”, fue como su hermano Ricky describió lo que atravesaron al ser arrastrados por una ola que, según dijeron, era de unos ocho metros.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2025
Comparta en:
Daniela Álvarez habló del accidente que sufrió en Sudáfrica: “Muy afortunados de que no fuera peor”
Instagram de Daniela Álvarez

Publicidad

Publicidad

Publicidad