¿Por qué la Señorita Colombia 2024 no estaría en la coronación del reinado nacional? esto se sabe

Como ya es costumbre, durante esta época del año se celebra el tradicional Concurso Nacional de la Belleza, considerado por muchos como el certamen más importante del país. A lo largo de su historia, este concurso ha otorgado el título de Señorita Colombia a 70 mujeres que han soñado con ser reinas y representar al país en el exterior.



El Concurso Nacional de la Belleza (CNB) se realiza en la ciudad de Cartagena, durante las festividades de la Independencia. Este año, 26 candidatas aspiran al título que actualmente posee Catalina Duque Abréu. Sin embargo, la edición de este año tiene una novedad: la Señorita Colombia 2024 -2025 posiblemente no podrá asistir físicamente a la jornada de elección y coronación.



¿Por qué la Señorita Colombia 2024 -2025 no asistirá a la coronación?

Durante el desarrollo del certamen, uno de los momentos más significativos y conmovedores es el último desfile de la reina actual, quien se despide del público antes de entregar la corona a su sucesora.

A pesar de esto, Catalina Duque no estaría presente este año, ya que se encuentra cumpliendo con sus labores como reina en Tokio, Japón, representando a Colombia en el certamen Miss International 2025. La edición número 63 del concurso se celebrará hasta el 27 de noviembre, razón por la cual lo más probable es que no pueda estar en la ciudad de Cartagena durante la coronación.

Cabe destacar que Catalina Duque Abréu obtuvo el derecho de competir a nivel internacional al convertirse en la sucesora de Sofía Osio Luna, Señorita Colombia 2023. Por su parte, Miss International es un certamen organizado por la Asociación Cultural Internacional y hace parte de los concursos de belleza más importantes del mundo.



Este evento reúne aproximadamente a 80 candidatas de diferentes países y tiene como propósito encontrar embajadoras de paz y buena voluntad que, a través de su belleza interna y externa, busquen generar un impacto positivo en la sociedad.



Por el momento, las candidatas continúan con su concentración nacional, mientras que la Señorita Colombia 2024 - 2025 sigue cumpliendo sus compromisos en el concurso internacional, al cual arribó hace apenas tres días. Sin embargo, entre los seguidores del certamen surge la duda de quién será la persona encargada de coronar a la Señorita Colombia 2025. Esto no ha sido confirmado por el Concurso Nacional de la Belleza.



Itinerario del Concurso Nacional de la Belleza 2025

Sábado 15 de noviembre



8:00 a.m.: desfile y entrevista privada ante el jurado calificador de las candidatas aspirantes al título de Señorita Colombia 2025. Lugar: Hotel Hilton

Domingo 16 de noviembre



8:00 a.m. – 10:00 a.m.: elección Reina de la Policía. Lugar: Salón Cartagena, Hotel Hilton

Lugar: Salón Cartagena, Hotel Hilton 4:00 p.m. – 6:00 p.m.: desfile Elegancia Primatela y traje de baño “Las más bellas por Colombia”. Lugar: Gran Salón Bolívar, Hotel Hilton

Lunes 17 de noviembre



8:00 p.m.: elección y coronación Señorita Colombia 2025. Lugar: Centro Internacional de Convenciones, Hotel Las Américas

Martes 18 de noviembre



9:00 a.m.: foto palenquera. Lugar: Playa del Hotel Hilton

Lugar: Playa del Hotel Hilton 10:00 a.m.: Rueda de prensa Señorita Colombia y Corte Real 2025. Lugar: bar Society, Hotel Hilton

Lugar: bar Society, Hotel Hilton 2:00 p.m.: visita al diario El Universal. Lugar: sede principal, Pie del Cerro

El Concurso Nacional de la Belleza, en la edición de sus 91 años, será transmitido por canal 1, los días 16 y 17 de diciembre, durante su desfile de traje de baño y elección y coronación.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRÁN

NOTICIAS CARACOL