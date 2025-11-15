Nodal olvidó mencionar a Ángela Aguilar en los Latin Grammy y le recuerdan a Belinda y Cazzu

Los Latin Grammy 2025 dejaron muchos momentos virales para las redes sociales. Entre ellos, el discurso de Christian Nodal al alzarse con el gramófono dorado en la categoría mejor álbum de música ranchera/mariachi. Pero el motivo por el que sus palabras inundan las redes sociales es porque no mencionó a su esposa Ángela Aguilar en los agradecimientos.



Las palabras de Christian Nodal en los Latin Grammy

Christian Nodal ganó con su álbum '¿Quién + Como Yo?' el Latin Grammy a mejor álbum de música ranchera/mariachi, un premio por el que competía nada menos que con su suegro, el cantante Pepe Aguilar. Cuando fue anunciado el ganador, Pepe y Nodal estaban sentados juntos, acompañados de Ángela Aguilar, y todos se emocionaron por el triunfo del intérprete de 'Mis amigas las flores'.

Entonces el mexicano subió al escenario, recibió su premio y procedió a dar su discurso de agradecimiento:

"Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros... Toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor... Me falta Alex Ramírez, Rebeca, JP... Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo. ¡Arriba Caborca, Sonora! Y ¡Arriba la raza latina!".



Eso fue todo y para muchos seguidores de Nodal quedó faltando la mención especial a su esposa Ángela Aguilar, quien lo estaba celebrando en primera fila. Aunque mencionó a su familia, los internautas consideran que no es suficiente, ya que en años anteriores mencionó específicamente a sus parejas.



Le recuerdan a Nodal sus anteriores parejas

Las redes sociales no se quedan con nada y se han convertido en un espacio en el que el registro de todo está presente y a la orden para cuando se necesita. En esta ocasión, los internautas no tardaron en revivir los videos de los discursos de Nodal en años anteriores, en los que agradeció a Belinda y Cazzu, sus exparejas.



En los Latin Grammy de 2021, por ejemplo, Nodal acudió acompañado de Belinda. El mexicano ganó en ese momento el premio a artista regional mexicano del año y en su discurso expresó:

"Me siento bien agradecido con Dios por darme vida, por darme energía y a todas las personas que amo por estar esta noche aquí conmigo, al amor de mi vida, a mi mamá, a mi papá, a todos mis fans que siempre están presentes, los amo con toda mi vida". Y cuando Nodal dijo "al amor de mi vida", las cámaras enfocaron inmediatamente a Belinda.

Lo mismo pasó al año siguiente, 2022, pero esta vez fue acompañado por Cazzu, la cantante argentina y mamá de su hija Inti. En ese momento Nodal también ganó el premio a mejor álbum de música ranchera/mariachi por 'EP #1 Forajido' y no dudó en mencionar a 'la nena trampa' en su discurso.

"Muchísimas gracias a todos mis fans que son mi principal motivo por el cual me dedico a hacer música. A mi amor, a Julieta, gracias por reiniciarme la vida y por hacerme amar los premios", dijo.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre el discurso de Nodal?

A través de sus historias de Instagram, Ángela Aguilar reaccionó con un texto al premio de su esposo. "Mi corazón se llenó al ver a dos de las personas que más quiero compartir una categoría tan grande. No todos tienen la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí. Es un privilegio que agradezco con toda el alma. La vida me ha dado una familia que se expande en cariño, en talento y en historias que se entrelazan. Agradezco lo que cada uno aporta a mi vida y me llena el alma verlos brillar en sus propios momentos".

Luego agregó: "Felicidades, papá. Felicidades, Christian. A veces 'orgullosa' se queda corta para lo que siento por ustedes. Mi familia, la de siempre y la que la vida me regaló, ha sido un ejemplo constante de entrega, de trabajo y de amor por lo que hacen. Verlos crecer y brillar me inspira de una forma que sigue guiando mi propio camino. Los amo".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL