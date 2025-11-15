En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
RICARDO GONZÁLEZ
AVIONES GRIPEN
LATIN GRAMMY
TRAGEDIA DE ARMERO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Nodal olvidó mencionar a Ángela Aguilar en los Latin Grammy y le recuerdan a Belinda y Cazzu

Nodal olvidó mencionar a Ángela Aguilar en los Latin Grammy y le recuerdan a Belinda y Cazzu

Internautas recordaron al Nodal que agradeció a Belinda y Cazzu por sus premios en años anteriores al ver que en esta ocasión no mencionó a su esposa.

Por: María Paula González
Actualizado: 15 de nov, 2025
Comparta en:
Nodal y Ángela Aguilar
Nodal asistió a los Latin Grammy 2025 con Ángela Aguilar -
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad