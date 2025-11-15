"Dijo que sí": Fernando 'El Flaco' Solórzano se compromete con Lorena Altamirano tras 11 años juntos

Se aproxima una nueva boda en la farándula colombiana. El actor Fernando 'El Flaco' Solórzano decidió dar el siguiente paso en su relación de más de una década con la también actriz Lorena Altamirano y le pidió matrimonio. El famoso de 62 años escogió un destino único y romántico para hacer la pedida de mano a su pareja.



Así fue la pedida de mano de El Flaco Solórzano

Fernando Solórzano y Lorena Altamirano han presumido en sus redes sociales en los últimos días que se encuentran de viaje por Europa, pasando por España e Italia. En postales y videos posteados en los perfiles de Instagram de los dos se puede ver que se han dado unas vacaciones de lujo, disfrutando de la compañía del otro.

Sin embargo, en medio del viaje, 'El Flaco' sorprendió a Altamirano con un gesto inesperado. Todo ocurrió el 14 de noviembre, cuando llegaron a Venecia, Italia, y realizaron los tradicionales recorridos por el Gran Canal en vaporetto (buses acuáticos).

En medio del recorrido, el actor de 'Vecinos' y 'El cartel de los sapos', sacó un anillo de compromiso y le pidió matrimonio a la mujer que ha estado a su lado durante los últimos 11 años. "Me dijo que sí! El puente de los suspiros testigo de mi amor por ti", escribió el actor en la imagen que publicó en sus historias de Instagram besándose con la actriz y ella mostrando el anillo.



El anillo escogido por el actor es dorado y con una piedra de color esmeralda, el cual Altamirano presumió muy orgullosa también en sus historias. En un video publicado por la actriz quedó registrada su felicidad, con lágrimas incluidas, por la sorpresa que le preparó el actor para pedirle matrimonio en Italia.



"Te amo negrito. Fue un momento tan único como tú. Cuando menos lo esperé. Fue perfecto, solo tú y yo viviendo este amor tan bonito", escribió la actriz y empresaria en sus publicaciones.

La relación de Fernando Solórzano y Lorena Altamirano

La relación entre Solórzano y Altamirano tiene más de una década. Se conocieron durante labores profesionales: coincidieron en la película 'La Caleta' y en la telenovela 'Niche', bajo la dirección de Carlos Julio Ramírez. En ese contexto de rodaje, la chispa inicial se transformó en un vínculo profundo que ha resistido el paso del tiempo.

A lo largo de los años, su relación ha sido sólida. Han enfrentado juntos las críticas, especialmente por la brecha de edad, ya que él tiene 62 años y ella 34, pero han respondido con madurez y afecto. De hecho, en una entrevista que concedió el actor y le preguntaron por este factor, señaló que: "Hay dos condiciones, o ella se vuelve cuchita o yo me vuelvo joven. Entonces ocurrió que me volví joven. No me gustaba la electrónica, me gusta la electrónica. No hacía contenido en redes, hago contenido en redes. Yo me dejé influenciar positivamente con ella".



¿Quién es Fernando 'El Flaco' Solórzano?

Fernando José Solórzano Díaz Granados, ampliamente conocido como El Flaco Solórzano, es uno de esos actores que ha dejado una huella imborrable en la televisión colombiana. Con más de tres décadas de carrera, su recorrido es un testimonio de versatilidad y perseverancia. Participó en producciones memorables: su papel en 'Pedro, el escamoso' lo catapultó al reconocimiento popular, y más adelante protagonizó 'Las muñecas de la mafia' como el narcotraficante Braulio Bermúdez.

