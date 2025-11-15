En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
RICARDO GONZÁLEZ
AVIONES GRIPEN
LATIN GRAMMY
TRAGEDIA DE ARMERO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / "Dijo que sí": Fernando 'El Flaco' Solórzano se compromete con Lorena Altamirano tras 11 años juntos

"Dijo que sí": Fernando 'El Flaco' Solórzano se compromete con Lorena Altamirano tras 11 años juntos

En medio de unas vacaciones por Europa, el actor de 'Vecinos' y 'El cartel de los sapos' le pidió matrimonio a la también actriz.

Por: María Paula González
Actualizado: 15 de nov, 2025
Comparta en:
Fernando Solórzano y Lorena Altamirano
El actor aprovechó un viaje a Europa para dar el siguiente paso en su relación -
Foto: @lorenaaltamiranoactriz

Publicidad

Publicidad

Publicidad