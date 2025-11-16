¿Isa y Zambrano del Desafío Siglo XXI siguen juntos? Esto contaron sobre su relación

El Desafío Siglo XXI no solo ha mantenido a los televidentes al borde del asiento con retos y competencias extremas, sino que también ha despertado interés por la convivencia y los vínculos que se forman entre los participantes. Uno de los focos de atención de esta temporada ha sido la relación entre Isa y Zambrano, cuya química llamó la atención desde los primeros episodios.



Tras la temprana eliminación de Isa, los seguidores quedaron con la sensación de que la historia apenas comenzaba. Durante su ausencia, Zambrano vivió momentos de acercamiento con otras participantes como Tina, Grecia y Katiuska, mientras Isa se mantuvo fuera del juego. La dinámica del programa continuó sorprendiendo cuando Isa regresó como refuerzo del equipo Gamma, mientras que Katiuska fue expulsada por filtrar información confidencial del programa.

Ahora, ambos comparten nuevamente el mismo equipo y La Red, programa del Canal Caracol, se acercó a la ciudad de las cajas para indagar sobre el estado actual de su relación. Según comentaron los participantes, la convivencia en el equipo es “excelente” y se llevan “súper bien”, gracias a la madurez de cada uno.

En entrevista con 'Jhoncito Preguntón', Zambrano aclaró con una sonrisa que él e Isa son “amiguitos” y que no existe una relación con derechos, a lo que Isa asintió y añadió que todo quedó claro entre ellos. Cuando se le preguntó sobre la aparente química que aún tenían, Zambrano expresó: “Pues las cosas en la vida cambian, hubo error y ya”, mientras Isa complementó: “De ambos (...) Las cosas entre nosotros quedaron muy claras. Estamos bien y ya”.



El participante añadió con humor que ahora su relación se centra en la amistad, “cada loco con su costal y cada persona por su lado". Asimismo, explicó que aunque ambos se entienden bien ya no hay posibilidades de continuar de forma amorosa. "Hay química para cocinar, hablar, sentarse… como amiguitos mejor”, algo con lo que Isa estuvo completamente de acuerdo. Rosa, otra de las participantes, comentó que “murió un amor", a lo que Tina, también participante, añadió: "Renacieron otros”, haciendo alusión a los cambios repentinos en los vínculos dentro del juego.



Actualmente, Isa y Zambrano forman parte del nuevo equipo Gamma, que incluye a Leo, Gero, Julio, Tina, Rosa, Miriam, además de ellos dos. Aunque la tensión amorosa quedó atrás, su química y compañerismo continúan siendo un punto importante para el equipo y los televidentes siguen atentos a cómo se desarrollarán sus estrategias y relaciones dentro del juego.

¿Cómo va el Desafío Siglo XXI hasta ahora?

La competencia sigue generando emoción y estrategias dentro de los equipos Alpha, Gamma y ahora Neos. Recientemente, el Box Azul puso a prueba la precisión y resistencia de los participantes, definiendo quiénes recibirían chalecos de sentencia y quiénes disfrutarían de comodidades como la Suite Ditu.

Entre decisiones inesperadas, como el reciente chaleco que Kevyn, capitán de Neos, decidió asignarse, y los constantes movimientos estratégicos, el equipo Alpha ha empezado a considerar posibles alianzas con Gamma. Mientras tanto, la Moneda Dorada sigue siendo uno de los premios más codiciados del ciclo, pues podría sumar cifras millonarias a los participantes que logren conservarla durante las pruebas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL