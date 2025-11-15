Yeferson Cossio habla sobre su problema con el consumo de drogas: "Yo lo hacía por ocioso"

Yeferson Cossio es uno de los influencers más reconocidos en Colombia. El paisa se hizo famoso gracias a su contenido en redes sociales, donde muestra su estilo de vida, arriesgados retos, bromas y videos de comedia junto a su familia. Su presencia en internet también ha estado marcada por algunos momentos polémicos y uno de los más recientes involucró un video en el que, al parecer, se le veía consumiendo drogas.



Ahora, tiempo después, el creador de contenido decidió abrirse sobre su relación con las drogas y el proceso que lo llevó a dejar ese hábito. En ocasiones pasadas, Cossio ya había reconocido el uso de este tipo de sustancias; sin embargo, durante una entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, confesó que a pesar de consumir sustancias psicoactivas desde los 18 años, nunca llegó a desarrollar una adicción. “Yo he tenido muchos problemas con las drogas, pero no de adicción, a mí el cuerpo nunca me ha pedido nada”, aseguró.

Según explicó, su consumo era esporádico y más por curiosidad que por necesidad. Probó varias sustancias, pero incluso el cigarrillo le resultaba poco atractivo. “Yo lo hacía por ocioso, por decir ‘uy, se siente rico’”, relató.

También mencionó que tiene déficit de atención, motivo por el cual se mantiene con tanta energía, y aseguró que eso le ha permitido evitar episodios de depresión relacionados con el consumo. “Hay mucha gente que consume y al siguiente día tiene depresión, a mí nada”, comentó.



Lleva 9 meses sin consumir drogas

Cossio reveló que una situación familiar fue determinante para alejarse por completo de este comportamiento. Contó que lleva nueve meses sin consumir, luego de ver el impacto emocional que su conducta tenía en las personas que más quiere. “Están muy mal... yo creo que toqué el punto de ver a Cintia (su hermana) llorando por mí... luego mi mamá diciendo que estaba orando mucho para que yo lo dejara”, relató. También mencionó que, aunque su novia no estaba de acuerdo con su consumo, lo aceptaba porque así lo conoció.

Para él, la decisión definitiva llegó cuando entendió que no podía seguir generando sufrimiento en su familia: “¿Qué me gano yo dándoles el mundo, un viaje, un regalo, si luego las voy a hacer sufrir por mis acciones?”, dijo al programa, admitiendo que esa fue la motivación para dar un giro en su vida.

Además, señaló que aunque siente tener control sobre el tema, no dudaría en tomar medidas drásticas si llegara a recaer, pues considera ese escenario como una señal grave. Recordó que un tío suyo, quien terminó habitando en la calle, no logró superar el consumo de drogas: “Recayó y no lo pudimos sacar”.

Cossio aprovechó para enviar un mensaje contundente a sus seguidores, recomendándoles evitar el consumo de cualquier sustancia y advirtiendo que lo considera una de las peores decisiones para la salud. “El hecho de intoxicarse a uno mismo para estar bien es de buscar ayuda, mi mayor consejo es que se mantengan alejados de todo esto”, expresó.

Por ahora, el influencer se mantiene enfocado en sus proyectos, su familia y la fundación que lidera para ayudar a los animales.



¿Cómo va la relación sentimental de Yeferson Cossio?

En otro momento de la conversación, el creador de contenido se refirió a su relación con la también influenciadora Carolina Gómez. Contó que lo primero que lo atrajo de ella fue su belleza, pero añadió que lo que realmente lo enamoró es la tranquilidad que ella le transmite y la forma en que logra equilibrarlo en su día a día.

También admitió que, aunque nunca había sido una persona celosa, con ella sí lo es, dejando claro que Carolina jamás le ha dado razones para desconfiar. “En mis anteriores relaciones me peleaban porque no celaba nada”, confesó.

La boda de la pareja esta muy cerca, pues contó que será el 6 de enero de 2026 en Curazao, donde esperan reunir entre 500 y 700 invitados, en su mayoría figuras reconocidas de la farándula colombiana. Algo con lo que su novia no está del todo de acuerdo, pues Cossio asegura que no se trata de un “evento”, sino del mejor día de su vida.

Aunque ambos sueñan con formar una familia y él incluso ha manifestado su deseo de adoptar en el futuro, por ahora la prioridad es dejar todo listo para la boda. La pareja está enfocada en que la ceremonia y la celebración salgan tal como las han imaginado, antes de comenzar la siguiente etapa de su vida juntos.

