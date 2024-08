Melissa Duque, novia de Alejo del Desafío, tomó radical decisión tras coqueteos con Luisa

En el Desafío XX, más allá de la competencia, algunas particularidades entre los participantes se han robado la atención de los televidentes. Después de la relación entre Kevyn y Natalia en la Ciudad de las cajas, Alejo sorprendió a todos al revelar sus sentimientos por Luisa y llevarla de regreso a la competencia.

Luego del regreso de Luisa al Desafío como la pareja de Alejo para la semifinal, parece que en casa del desafiante ya no lo espera su novia. Melissa Duque, pareja de Alejo y quien recientemente estuvo de visita en el programa, tomó una radical decisión tras ver la conversación de su novio y Luisa.

¿Qué hizo la novia de Alejo?

Las redes sociales de Melissa Duque, que anteriormente estaban acompañadas de publicaciones en las que demostraba su apoyo a Alejo en la competencia y recordaba sus momentos juntos, ahora no tienen ni una foto o video en la que el desafiante esté presente.

Aunque la mujer no se ha pronunciado al respecto de lo que está sucediendo en el programa, para sus seguidores y los televidentes esta decisión justo después de ver a Alejo y Luisa juntos es bastante diciente. "Terminar algo de 10 años de esta forma, lo siento"; "Alejo no te merece", "Alejo se pasó, es una falta de respeto lo que hizo", se lee en diferentes comentarios que le dejan a Melissa.

¿Qué le dijo Alejo a Luisa?

Alejo le confesó a Darlyn y Natalia que se estaba "enamorando" de Luisa durante su paso por Omega y agradeció que la mujer saliera de la competencia para evitar malentendidos. Sin embargo, cuando tuvo que escoger a su pareja para la semifinal, trajo de regreso al programa a la mujer, lo que confundió a muchos.

Con la llegada de Luisa, Alejo durmió con ella en la noche y le dijo: "A mí se me estaban subiendo los polvos a la cabeza, gracias a Dios se fue. Está muy hermosa, mucho, yo no sé qué me está pasando, ni con mi cuerpo ni con las sensaciones que tengo".

Además, el participante le dijo a su compañera en la semifinal: "Lu, concentradita. En mí y en exceso". Ella, por su parte, le expresó: "Yo sé. Lo tengo claro, eres solo tú".

