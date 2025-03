Diego Guauque vive un emotivo momento durante sus controles médicos: "Es nuestro principal tesoro"

El periodista Diego Guauque, reconocido por su trabajo en ‘Séptimo Día ’, programa transmitido por las pantallas de Caracol Televisión, compartió recientemente un emotivo testimonio a través de sus redes sociales, pues durante un control médico rutinario se encontró con una joven paciente que le dejó una profunda reflexión sobre la importancia de la salud.

Guauque fue diagnosticado con leiomiosarcoma en enero de 2023, un tipo de cáncer que se desarrolla en los tejidos musculares y es poco frecuente. Desde entonces ha compartido abiertamente su experiencia con la enfermedad. Ahora, luego de superarla, continúa realizándose chequeos médicos para monitorear su estado de salud.

(Lea también: Diego Guauque habla de mitos y tratamientos "milagrosos" para el cáncer: ¿tomar sangre de culebra? )

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el periodista relató que, mientras se encontraba en el vestier cambiándose tras los exámenes, una mujer lo reconoció y se acercó a él. “Estaba aún en bata y en el vestier me saludó una paciente bonita, joven, costeña. Se presentó como María Teresa. Me dijo: ‘Diego, bacano lo que haces’, pero cuando me lo dijo, se le empezaron a escurrir sus lagrimitas”, narró Guauque.

Publicidad

El comunicador explicó que, al notar su emoción, comprendió que la joven atravesaba un momento difícil. María Teresa aprovechó el encuentro con el periodista para compartirle una reflexión que lo conmovió profundamente. “Diego, uno da por sentado que tiene la salud, pero solamente la valora cuando la pierde”, le expresó la mujer llena de sentimiento.

Diego Guauque explicó que no quiso indagar sobre su diagnóstico, pero la mujer continuó la conversación y le confesó que es cardióloga y que, a pesar de su profesión, reconoció que solo hasta el momento en que enfrentó una enfermedad comprendió realmente la importancia del bienestar. “Me tuvo que dar esto para entender lo importante que es la salud”, agregó.

Publicidad

El testimonio de la mujer reforzó la creencia de Diego Guauque sobre la necesidad de no dar por hecho que se está bien. “Nuestro principal tesoro es nuestra salud y a veces solamente valoramos ese tesoro cuando ese tesoro se hunde en el mar, cuando la salud comienza a perderse”, reflexionó Maria Teresa entre lágrimas.

Antes de despedirse, el reportero aprovechó el espacio para enviarle un mensaje de apoyo y solidaridad a la paciente: “Espero, María Teresa, que tus exámenes salgan bien y que pronto esa salud comience nuevamente a salir a flote, porque la salud es lo más importante”.

Cabe destacar que desde que superó el cáncer, el comunicador ha utilizado sus redes sociales para compartir su experiencia, informar y generar conciencia sobre la prevención de enfermedades.

La publicación titulada 'La salud es nuestro principal tesoro' cuenta con casi 60 mil me gusta y más de mil comentarios. El testimonio ha conmovido a cientos de seguidores, quienes han expresado su apoyo al periodista y a todas las personas que enfrentan dificultades de salud. "Totalmente de acuerdo, desde que tengamos salud y a Dios en nuestro corazón, lo demás llega por añadidura. Que Dios fortalezca a todas las personas que están pasando por un momento difícil de salud”, escribió una seguidora en la publicación del periodista.