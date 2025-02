Diego Guauque contó detalles inéditos de su lucha contra el cáncer: “Ese man no sale”, decían

En enero de 2023, el periodista Diego Guauque, conocido por su trabajo en Séptimo Día, fue diagnosticado con un agresivo leiomiosarcoma, un tipo raro de cáncer que afecta los músculos lisos. Desde ese momento, el comunicador abrió su corazón para compartir su proceso de recuperación y las dificultades que enfrentó.

A pesar de la gravedad de la enfermedad, su determinación y el apoyo incondicional de su familia, especialmente de su esposa y su hija, fueron fundamentales para superar este difícil episodio en su vida. A lo largo de este tiempo, Diego Guauque ha seguido compartiendo detalles de lo que fue su lucha contra el cáncer, mostrando su fortaleza y resiliencia.

¿Qué pasó con Diego Guauque?

Hace dos años, el periodista fue diagnosticado con un sarcoma. Según la información de la Sociedad Americana contra el Cáncer, este tipo de cáncer se origina en los tejidos blandos, como los adiposos, musculares, nerviosos y fibrosos, así como en los vasos sanguíneos o en los tejidos profundos de la piel.

En su momento, en una entrevista con Día a Día, Diego recordó que todo comenzó con un dolor abdominal. "Yo por dentro pensaba que el dolor que sentía no era normal, pero no le decía nada a mi familia para no preocuparlos", comentó.

Después de varios exámenes y chequeos, los médicos le diagnosticaron un cáncer que estaba afectando varios de sus órganos. Pasó más de cuatro meses en quimioterapia, esperanzado y con toda su fe en recuperarse. Asimismo, aseguró que durante ese tiempo pensaba constantemente en su familia. "Mi esposa siempre era el faro de luz, esperanza y positivismo...ella se derrumba, me abraza, lloraba. Yo la veo así y le digo 'tranquila, yo salgo de esto, lo voy a hacer por ti y por mi hija'".

A través de las redes sociales, el periodista no solo compartió su proceso de recuperación, sino que también se ha convertido en un ejemplo y en un apoyo para aquellos que padecen la misma enfermedad, convirtiéndose en un portavoz de este tema que conoce a fondo por su propia experiencia.

Cabe mencionar que, producto de su lucha contra el cáncer, Guauque reveló que le extirparon uno de sus riñones durante su última cirugía.

Nuevas revelaciones de Diego Guauque

En una reciente entrevista con Los 40, Guauque reveló que lo primero que se le pasó por la cabeza al enterarse de su enfermedad fue su familia. “Eso es lo que uno piensa, en su familia. Yo decía ‘¿cómo les voy a hacer esto a mi esposa y a mi hija?”. Pensaba en esos seres para salir adelante. Yo pensaba que mi familia estaba afectada por mi culpa, yo no tenía la culpa, pero era por mi enfermedad”, afirmó.

El cáncer no solo tuvo un impacto emocional en su vida, sino que también tuvo que enfrentar intensos dolores físicos durante el tratamiento, sin embargo, todo la fuerza la sacaba del apoyo familiar.

“Los oncólogos estaban muy sorprendidos de que yo hubiera salido adelante. Me decían ‘Nosotros comentábamos en un chat que tenemos de oncólogos y todos decíamos ‘ese man no sale’. El oncólogo decía que era muy difícil que una persona pudiera sobrevivir a eso y más porque el sarcoma es un tumor muy poco explorado”, dijo.

A pesar de los desafíos, Diego mencionó que utilizó el humor como una herramienta de resistencia. "Yo digo que cuando uno tiene esta experiencia, lo mínimo que uno debe hacer, aparte de agradecer a los médicos y a Dios, es agradecerle a la vida tratando de abrazar a los pacientes o a las personas que están atravesando por este camino", aseguró Guauque, añadiendo que intenta compartir su experiencia para que las personas no caigan en "mitos" porque el "cáncer se nutre de la falta de educación".

Además, el comunicador enfatizó la importancia del apoyo emocional y las redes de personas que lo alentaron, desde mensajes de aliento hasta el apoyo de desconocidos que compartían historias similares.

Una canción que lo marcó durante su tratamiento

Guaque reveló al medio anteriormente señalado que, durante su tratamiento, conectó con una canción que llegó inesperada a su vida cuando una persona desconocida en redes sociales se la dedicó.

Se trata de la versión de Ave María de Raphael, un tema que lo conmueve. “Me mueve las fibras porque yo la ponía en los momentos más difíciles en la clínica, cuando por ejemplo Aleja -su esposa- estaba dormida y yo estaba que no podía del dolor. La ponía y lograba dormir... yo escuchaba eso y lloraba, se me salían las lágrimas, me revuelca bastante esa canción”.

Cambios en la dieta para prevenir el regreso del cáncer

Asimismo, Guauque reveló que tuvo algunas modificaciones en su estilo de vida, entre ellos, su alimentación. “Es entender que la salud es la prioridad de nosotros, nosotros decimos que, sin salud, no somos prácticamente nada", enfatizó en una entrevista en el programa Bravíssimo de City Tv.

El periodista aseguró que redujo el consumo de carnes rojas y el azúcar, además aumentó el consumo del agua, pollo, pescado y verduras.

Pese a que sigue en constantes chequeos médicos para controlar que no esté la enfermedad, mencionó que siempre existe el temor de que el cáncer vuelva. "Es un temor que yo siempre voy a tener yo creo que el resto de la vida", concluyó.