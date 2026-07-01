El destino final de los integrantes de Locomía: Manuel Arjona también falleció antes de los 60 años

El mundo de la música lamenta nuevamente la muerte de una de sus destacadas figuras, especialmente por la dolorosa teoría que hay detrás de su fallecimiento y que se ha ido construyendo con los años. Se trata del fallecimiento de Manuel Arjona, también conocido como Manolo Arjona, uno de los miembros fundadores de la agrupación Locomía.



¿De qué murió Manuel Arjona?

La noticia de la muerte de Arjona fue confirmada este 1 de julio por la prensa española. El artista de 58 años murió repentinamente en su casa de Viladecans, Barcelona, según confirmaron medios como El Español y El Mundo, desconociendo si el famoso enfrentaba algún problema de salud en el momento.

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Una fuente cercana detalló a El Español que el día anterior, Arjona se encontraba pintando, uno de los hobbies en los que se había refugiado tras varios años de estar alejado de la vida pública, "se acostó y ya no se levantó". Agregaron que el hombre llevaba una vida tranquila desde su retiro de los escenarios y se ha confirmado que sus restos serán velados en el tanatorio de Viladecans.



La supuesta maldición de los integrantes de Locomía

Arjona se convierte en el cuarto integrante de la agrupación de pop español de los años 80 y 90 en morir antes de cumplir los 60 años. Es precisamente ese último dato el que ha creado en el mundo digital y entre los seguidores de la banda una teoría sobre una aparente maldición que rodea a los músicos que integraron la banda.

Los otros integrantes que también murieron antes de cumplir los 60 años fueron Francesc Picas, Santos Blanco y Frank Romero.



El primero en fallecer fue Santos Blanco, quien murió a los 46 años el 15 de junio de 2018 por "causas naturales". La causa y la edad del músico que hizo parte de la agrupación española despertaron preocupación por parte de los fanáticos de Locomía, pero todo empeoró tan solo unas semanas después, cuando un segundo integrante de la banda falleció a la misma edad.



Se trató de Frank Romero, quien murió el 16 de julio de ese año, también a los 46 años. En su caso, las causas de muerte se dieron a causa de una infección con una bacteria, conocida como encefalitis bacteriana que afectó su sistema nervioso central, le causó inflamación en el cerebro y la médula espinal. En ese momento empezó a gestarse entre el público de Locomía y las redes sociales una sospecha sobre los integrantes de la banda, que aparentemente mueren a edades muy tempranas.

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En 2023, la muerte de Francesc Picas se sumó a esa teoría. El artista tenía tan solo 53 años y, aunque su familia pidió privacidad y decidió no revelar las causas de muerte, esto hizo que la supuesta maldición se reforzara entre la comunidad que siguió a la banda.

Desde el momento en que esta teoría creció en las redes sociales, aunque la agrupación dejó de estar en los escenarios con sus integrantes originales desde 1993, su agencia de representación se pronunció en contra de la conversación digital que hablaba de una supuesta maldición sobre la banda. "Están pasando un cúmulo de cosas con las que hay que lidiar, molesta mucho que se hable de una maldición", expresó a la prensa española Jordi Tarré tras la muerte de Picas.

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Félix Montás, otro hombre que hizo parte de la agrupación, señaló también en su momento que "no hay ningún miedo. Hay que seguir adelante, lo que ha pasado es que han sido fallecimientos muy seguidos pero para nada hay una maldición, estamos todos perfectamente".

Cabe resaltar que a lo largo de los años de trayectoria de Locomía pasaron cerca de 15 artistas diferentes, aunque no todos coincidieron en el mismo momento, todos cantaron las mismas canciones, utilizaron los looks de la agrupación y crearon el movimiento de los abanicos que sigue caracterizando a la banda.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co