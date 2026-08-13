Exparticipante del Desafío XX perdió su casa a causa del terremoto en Colombia: está pidiendo ayuda

El terremoto de magnitud 7,4 que se presentó en Colombia el pasado lunes 10 de agosto dejó entre sus miles de víctimas a Rosa Muñoz, una exparticipante del Desafío XX. La mujer que llegó al formato grabado en Tobia, Cundinamarca, en 2024 como una de las Desafiantes de la Semana y, de hecho, ese día se fue como ganadora, ahora perdió todo a causa del temblor. A través de sus redes sociales y las del reality se están recaudando fondos para ayudarla.

Durante el Desafío XX se incorporó una oportunidad para que los televidentes de la competencia se convirtieran un día en desafiantes y medirse en los campos de juego. De esta manera, Rosa fue una de las elegidas y, en ese entonces, llegó a la casa Beta y compitió contra otras tres mujeres en el Box Amarillo, en donde resultó ganadora e inspiró a millones de colombianos con su historia de vida. Ahora ella necesita que esos televidentes la ayuden para reconstruir el hogar que colapsó ante el terremoto del lunes.



¿Qué le pasó a la casa de Rosa?

En la mañana del 10 de agosto, la tierra se movió con tanta fuerza que dejó una estela de destrucción en ciudades como Cali, Pereira y Armenia. Fue precisamente en esta última ciudad donde Rosa residía junto a sus hijos en una vivienda humilde construida con madera y guadua, una estructura que no pudo resistir la fuerza de la naturaleza y quedó reducida a escombros.

Actualmente, Rosa se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema. Para poder levantar de nuevo un techo para su familia, la exconcursante necesita con urgencia cemento y diversos materiales de construcción. Además de la infraestructura, la emergencia ha generado una necesidad inmediata de alimentos no perecederos (arroz, aceite, leche en polvo, enlatados), agua potable, elementos de aseo personal, cobijas, colchones y pañales. La solidaridad se ha volcado a través de puntos de acopio en ciudades como Bogotá y mediante cuentas oficiales de la Cruz Roja Colombiana.



Publicidad

Rosa, oriunda de Manizales y de 31 años, es el reflejo de la mujer colombiana que lucha día a día. Antes de llegar al reality, su vida transcurría entre labores de construcción y trabajo pesado en fincas, enfrentando a veces el hambre y la precariedad económica. Solo pudo estudiar hasta sexto grado y, aunque soñaba con ser policía, la vida .

Tras su participación en el programa, la mujer reveló en La Red haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte de una expareja, el padre de su hijo, quien debido a celos obsesivos llegó a agredirla brutalmente con la chapa de una correa. En un acto de valentía, logró escapar de ese entorno y refugiarse con su madre y su padrastro, enviando un mensaje potente a todas las mujeres: "que por nada del mundo se dejen maltratar de un hombre".



Inscripciones abiertas para el Desafío 2027

Mientras Rosa lucha por reconstruir su vida, el programa que la dio a conocer ya prepara una nueva edición: el Desafío Juego de las Cajas. La anfitriona Andrea Serna anunció que las convocatorias ya están abiertas para aquellos que deseen medir su fuerza y autenticidad en la nueva temporada. Esta edición vendrá acompañada de Sofía Osio, ex Señorita Colombia, quien se une como presentadora en este nuevo ciclo del reality.

Publicidad

Si usted desea seguir los pasos de guerreras como Rosa, estos son los detalles clave para la inscripción, que es completamente gratuita y no requiere intermediarios:



Fecha límite: Las inscripciones cierran el 16 de agosto de 2026 a las 11:59 p. m..

Plataforma: Debe ingresar al sitio web oficial www.caracoltv.com/desafio.

Proceso de registro:

Crear un usuario con datos básicos (nombre, correo, fecha de nacimiento) y aceptar términos y condiciones. Diligenciar el formulario 'Acerca de ti' , detallando su ocupación, habilidades y pasatiempos.

Adjuntar cuatro fotografías : una de primer plano, una de cuerpo entero, una de sus logros (medallas/trofeos) y su mejor foto personal. Subir dos videos : uno de un minuto explicando por qué quiere entrar al programa y otro de cinco minutos demostrando sus habilidades físicas.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@cararcoltv.com.co