El grito feminista de Las Fokin Biches en Rock al Parque: "Nunca planeamos ser una banda protesta"

Con una propuesta irreverente, directa y visceral que ellas mismas han bautizado como "rockavichi" —una mezcla explosiva de punk, metal, funk e influencias alternativas—, Las Fokin Biches se han consolidado como una de las voces más combativas e indispensables de la escena independiente mexicana. Integrada por Diztor Biche (voz y guitarra), Ingrid Bich (bajo) y Ani Biche, la agrupación utiliza la música como una trinchera contra la represión, la violencia machista, el acoso y la hipocresía social.



Su concepto no solo desafía las normas de la industria, sino que se apropia de los insultos cotidianos para transformarlos en banderas de empoderamiento, sororidad y libertad creativa. A través de producciones conceptuales y sencillos de denuncia social como 'Alicia' y 'Perras', el grupo ha construido un canal directo con una audiencia que encuentra en sus letras un refugio, un desahogo terapéutico y una declaración de firmeza.

En el marco de la celebración de los 30 años de Rock al Parque, la banda mexicana pisará por primera vez el escenario del evento gratuito más emblemático del continente. Su presentación tendrá lugar en el Escenario Eco, donde ofrecerán un espectáculo cargado de crudeza, sorpresas y colaboraciones especiales junto a invitadas de la escena colombiana, como parte de su gira actual Fuga Tour.

Publicidad

En diálogo con Noticias Caracol, las mexicanas reflexionan sobre el valor de los festivales públicos en Latinoamérica, el impacto de tomarse los escenarios como mujeres en el rock, la censura a la que se han enfrentado y el poder de la música para romper silencios.



Entrevista con Las Fokin Biches (Diztor Biche, Ingrid Bich y Ani Biche)

Ustedes ya han tocado en Colombia, pero esta es su primera vez en Rock al Parque. ¿Qué concepto tenían del festival desde México?

Diztor Biche: De las veces pasadas que hemos venido a Colombia, el público nos pareció súper amable, enérgico y loco. Disfrutan mucho la música. Sobre Rock al Parque, yo veía los line-ups desde México hace años y decía: "¡Quisiera ir!". No supe por mucho tiempo que era un festival gratuito. Cuando me enteré, me pareció aún más increíble, porque en México no solemos tener festivales gratuitos de estos géneros. Para ver bandas de metal o rock pesado allá, es casi imposible verlas gratis.



Ingrid Bich: Es de los festivales más grandes de Latinoamérica, al nivel de un Vive Latino o un Corona. Estar en su 30 aniversario me pone muy emocionada y nerviosa.



Ani Biche: Me parece súper importante porque en Latinoamérica la mayoría de los festivales le dan los horarios principales a grupos extranjeros en inglés. Que haya festivales masivos en nuestro idioma nos quita la idea de que solo la música en inglés es la que pega. Además, la convocatoria distrital y nacional que hacen ustedes me parece un apoyo inmenso para dar a conocer propuestas independientes.



¿Cómo viven ustedes el ser mujeres dentro de una escena rockera que históricamente ha sido dominada por hombres?

A. B.: Me da mucha alegría y orgullo que cada vez seamos más chicas en el escenario. La gente estaba acostumbrada a pensar: "Ah, seguro es la novia de fulano o la fan". Estar arriba motiva a abrir la brecha y contar historias desde la perspectiva de la mujer. Si un hombre saca un álbum sobre su ex, es arte; pero si lo hace una mujer, dicen que es "tóxica" o "enferma". Hay que romper con esa idea y hacer canciones de lo que se nos dé la gana.



I. B.: Nosotras somos una propuesta de punk feminista, en contra del machismo y la xenofobia. Subir al escenario es una oportunidad de decir: "Me escuchas porque me escuchas".

Publicidad

D. B.: La razón por la que llegamos a esta edición de Rock al Parque ha sido en gran parte gracias al apoyo de muchas chicas y bandas de Colombia. Por eso en este show tendremos a varias invitadas de la escena colombiana en tarima.



Ustedes definen su estilo como "rockavichi". ¿De dónde nació este término?

D. B.: Fue algo que nos inventamos. Cuando empezábamos, según nosotras queríamos tocar psychobilly o punk puro, pero como no sabíamos tocar bien, no nos salía. Nos dimos cuenta de que teníamos influencias cruzadas de metal, punk, funk y rock. Como las canciones salían de una forma distinta a cualquier género puro, dijimos: "Bueno, llamémoslo rockavichi". Fue lo que nos salió espontáneamente.



Sus canciones conectan profundamente con las vivencias de las mujeres. ¿Cómo experimentan la respuesta de la audiencia femenina y masculina?

A. B.: Tocar para mujeres se siente diferente; es una energía tan bonita, un apapacho muy lindo. Ellas hacen click inmediato con lo que escuchan porque, lamentablemente, han vivido acoso o rabia. Esa energía se vuelve un ping-pong entre el escenario y la gente. También es importante que los hombres escuchen y entiendan, porque falta mucha empatía en el mundo.

D. B.: En los shows la relación con el público es muy vulnerable y directa. Recuerdo que en un show un chico se puso a llorar fuertemente durante nuestra canción 'Alicia', que habla sobre un feminicidio. Al final se me acercó y me contó que su hermana había sido víctima de feminicidio y que siempre escuchaba esa canción pensando en ella. Fue un momento fuertísimo y muy terapéutico.



¿Qué las motivó inicialmente a unirse: las ganas de hacer música o la necesidad de protestar?

D. B.: Las ganas de hacer música. Al principio ni sabíamos de qué hablar, veníamos de un entorno muy represivo. En el primer disco la única regla fue no hablar de amor ni de desamor. Empezamos a hablar de la vida cotidiana y, de forma natural, terminamos hablando de las cosas injustas que vivimos y que no nos gustan. Nunca planeamos metódicamente ser una banda de protesta o feminista; simplemente salió porque tenía que salir.



El nombre Las Fokin Biches y temas como 'Perras' buscan incomodar de entrada. ¿A qué se debe esa elección?

I. B.: Fue con toda la intención. Queríamos provocar e incomodar a la gente, empezando por nuestras propias familias y papás. Nos sentimos muy identificadas con la palabra perra. En México se usa de forma despectiva, pero también para referirse a alguien ruda, directa y fuerte. Además, admiramos a las perritas como animales: pueden ser muy cariñosas pero también muy bravas. Nos identificamos con esa dualidad.



¿Se han enfrentado a censuras o vetos por esa postura?

I. B.: Sí. Recientemente en Madrid nos habían invitado a tocar en la Casa de México en España. Nos enviaron la carta formal de invitación, pero a última hora nos cancelaron por correo alegando "falta de presupuesto". Días después, en Madrid, me reuní con la persona que nos había invitado y me confesó en persona: "Nos censuraron. Cuando vieron las fotos, el nombre y escucharon las letras, los directivos dijeron que no podían programar ese tipo de banda". Nos da risa y satisfacción porque el objetivo de la banda siempre ha sido incomodar y sacar a la gente de su zona de confort.

Publicidad

A. B: Lo curioso de la sociedad es que se indigna por una grosería o por el nombre de una banda, pero no se indigna por los feminicidios, las desapariciones o los genocidios diarios. Ahí te das cuenta de la hipocresía social.



¿Qué presenciará el público bogotano en su show de Rock al Parque dentro del Fuga Tour?

A. B.: Es una oportunidad que estuvimos buscando durante muchos años. Llevar el Fuga Tour a este escenario va a ser un momento clave, habrá invitadas colombianas, mucho relajo, momentos muy crudos e incómodos y toda la energía de Las Fokin Biches en vivo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co