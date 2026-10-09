¿Habrá lluvias en Rock al Parque? Pronóstico del clima para el fin de semana con puente festivo

Miles de personas se preparan para vivir dos grandes eventos de música en vivo en la capital del país, por lo que conocer el pronóstico del clima para este fin de semana con puente festivo es clave. Fanáticos del rock en Bogotá tendrán una jornada maratónica con la edición de los 30 años de Rock al Parque y la llegada del 'Run For Your Lives World Tour 2026' de Iron Maiden.



Ante las recientes jornadas de lluvia en Bogotá, los asistentes se preguntan si también tendrán que prepararse para este clima durante el fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre. Luego de las fuertes lluvias, y hasta la presencia de granizo en la ciudad, en redes algunas personas recuerdan la famosa granizada de 2007 que llevó a cancelar la jornada del festival gratuito.



¿Cuál es el pronóstico del clima para los días 10, 11 y 12 de octubre?

Aunque los asistentes habituales a Rock al Parque están acostumbrados a las lluvias en esta jornada, por lo que sus 'outfits' están adaptados a los impermeables y botas, el Ideam y el Idiger señalan que en esta ocasión no será diferente. El pronóstico del clima para este fin de semana en Bogotá anticipa una jornada pasada por agua.

Según el reporte, el sábado 10 de octubre, día en el que arranca la jornada con los exponentes del género más pesado del festival, las entidades señalaron que habrá fuertes lluvias en algunas zonas de la ciudad después de las 12:00 p. m. y unas pequeñas lloviznas después de las 3:00 p. m.; además que en la noche la temperatura podrá ser de máximo 10°.

Publicidad

El panorama no cambia para los días domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre. El domingo, día en el que también se realizará el concierto de Iron Maiden en el escenario de Vive Claro al aire libre, tendrá una temperatura máxima de 19° y mínima de 13°, mientras que el lunes festivo la máxima podría ser del 18° y la mínima de 11°. Es por eso que las autoridades ambientales recomiendan a los asistentes a ambos eventos musicales prepararse con ropa cómoda y abrigada para evitar enfermedades a causa del clima.



Clima para este viernes 9 de octubre

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) señaló que este viernes 9 de octubre la capital tendrá un tiempo mayormente seco, pero con el cielo nublado. En su reporte anticipó que:



En la madrugada el cielo estuvo mayormente nublado, con predominio de tiempo seco.

La temperatura mínima estimada es de aproximadamente 11 °C.

Para la mañana se espera cielo entre nublado y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco.

No se descartan lloviznas aisladas en el costado occidental.

Las localidades con mayor probabilidad de precipitaciones son Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Chapinero y Kennedy .

. En la noche las lluvias podrían presentarse en el occidente, particularmente en Suba, Usaquén, Engativá y Fontibón.

¿Por qué llueve en Bogotá durante el fenómeno de El Niño?

Pese a que el país se encuentra bajo el desarrollo del fenómeno de El Niño 2026, la ciudad ha presenciado lluvias y granizadas recientes. Al respecto, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) aclaró que Bogotá atraviesa actualmente la transición hacia su segunda temporada habitual de lluvias, por lo que la presencia de El Niño no elimina ni cancela esta temporada invernal, sino que reduce el volumen promedio e intensidad de las precipitaciones.



Señalaron que durante octubre y parte de noviembre es perfectamente normal experimentar lloviznas continuas, granizadas y vendavales. Por lo que el IDIGER y los servicios de bienestar recomiendan a la ciudadanía adoptar medidas preventivas a la hora de conducir por Bogotá, atravesar calles o puentes peatonales con agua acumulada y no arrojar basuras, escombros ni desperdicios en las calles, sumideros, canales o quebradas, ya que son la causa principal de taponamientos e inundaciones.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co