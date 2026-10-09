Ataque de pánico en los 30 años de Rock al Parque: así se une el metal y la salud mental

Liderada por la vocalista Johanna Sevillano, Ataque de pánico es una propuesta bogotana que combina el peso del metal con matices rítmicos latinos y una narrativa enfocada en la cotidianidad y la salud mental. Tras debutar años atrás en el festival en formato trío, la banda regresa en esta edición con una alineación consolidada de cuatro integrantes —integrada en su mayoría por mujeres— y con mayor experiencia escénica para presentar su material discográfico, que abarca desde 'Severa Molleja' (2017) hasta su más reciente álbum 'Mal viajado' (2025).



En sus producciones, el proyecto aborda de manera abierta temáticas que van desde el estrés cotidiano hasta la ansiedad, la depresión y los ataques de pánico, utilizando la potencia del metal como un canal de liberación emocional e introspección. Todo su recorrido ha sido construido desde la autogestión y la perseverancia independiente, convirtiéndose en un referente de constancia en el panorama alternativo de la capital.

En esta edición histórica de los 30 años de Rock al Parque, la agrupación estará presentándose en el Escenario Bio este sábado en las primeras horas de la tarde, ofreciendo un recorrido completo por su repertorio y presentando los nuevos arreglos de su alineación actual.

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En entrevista con Johanna Sevillano, la cantante reflexiona sobre la visibilización de la salud mental a través de la música, el papel de la mujer en el metal colombiano y los retos de la autogestión en la industria independiente.



Entrevista Johanna Sevillano (Ataque de pánico)

Johanna, ¿qué representa para la banda ser parte del cartel oficial de los 30 años de Rock al Parque?

Johanna Sevillano: Es una felicidad enorme. El proceso de convocatoria es sumamente competitivo y ser seleccionados entre tantas bandas dentro de un filtro tan grande es algo muy significativo. Aunque es nuestro segundo festival, estar en la edición de los 30 años es formar parte de un número clave en la historia de la música de la ciudad. Lo asumimos como un reto inmenso para entregar un gran show.



¿Qué ha cambiado en Ataque de pánico entre esa primera presentación en el festival y la que verán los asistentes este año?

J. S.: En la primera ocasión nos presentamos en formato trío y con la inexperiencia propia de tocar por primera vez en un escenario de esa magnitud. Para esta edición llegamos como un cuarteto, con una alineación renovada, mucha más madurez, mejor preparación técnica y la experiencia necesaria para desarrollar un show más sólido en tarima.



Para el público que aún no los conoce, ¿cuál es el concepto detrás del proyecto y qué canciones les recomiendas escuchar?

J. S.: Les sugiero escuchar 'Arroz con huevo', que es quizás la canción más popular de la banda, y 'Respira o grita', nuestro lanzamiento más reciente. Ataque de pánico combina la fuerza del metal con letras que hablan de temas como la ansiedad, la depresión y las situaciones complejas de la vida cotidiana que muchas veces la gente atraviesa en silencio.



¿Por qué elegir el metal para abordar este tipo de emociones e inquietudes sobre la salud mental?

J. S.: El metal suele ser percibido como un género duro o pesado, pero al conectar con él te brinda una canalización real contra el estrés y la carga del día a día. Desde experiencias personales entendí que la fuerza de esta música funciona como una catarsis necesaria para expresar emociones difíciles y liberar tensión.



El proyecto destaca por tener una presencia femenina fuerte en su alineación. ¿Cómo analizas el papel de la mujer en la escena actual del metal colombiano?

J. S.: Es fundamental porque ayuda a que más mujeres se identifiquen y se animen a tomar un instrumento o formar sus propios proyectos. En nuestro caso contamos con una guitarrista y una bajista con gran preparación musical. Mi objetivo siempre es que seamos un referente para las nuevas generaciones de chicas que quieren hacer música pesada y demostrar que hay un espacio real para nosotras dentro de la escena.



En su discografía se nota una evolución conceptual muy clara entre Severa Molleja (2017) y Mal viajado (2025). ¿Cómo se dio esa transición?

J. S.: 'Severa Molleja' abordaba de forma jocosa y cotidiana aspectos del día a día bogotano, integrando incluso percusiones latinas. En 'Mal viajado' el concepto se vuelve más introspectivo y directo hacia el colapso mental, enfocándose en la ansiedad, las terminaciones nerviosas y los ataques de pánico. Hay un cambio lírico y sonoro hacia reflexiones sobre las emociones más intensas.



La banda ha desarrollado toda su trayectoria de forma independiente. ¿Cómo se sobrellevan las dificultades de la autogestión en el país?

J. S.: Mantener una banda de metal en Colombia requiere mucha perseverancia y pasión, porque la industria local suele priorizar géneros más comerciales. Todo el trabajo de ensayos, grabaciones y postulaciones corre por cuenta propia. El mayor aprendizaje para los proyectos emergentes es la tolerancia a la frustración y la disciplina para gestionar la documentación de forma rigurosa.



¿Qué detalles nos puedes adelantar del show que presentarán este fin de semana en el festival?

J. S.: Interpretaremos las canciones de 'Mal viajado' junto a los temas de 'Severa Molleja' adaptados a la nueva alineación y con nuevos arreglos. Llevamos un montaje muy bien estructurado junto a nuestro equipo de ingenieros para que el público disfrute un espectáculo directo y potente desde las primeras horas de la jornada.



¿Cuáles son los planes de la agrupación tras su paso por Rock al Parque?

J. S.: Nos encontramos en la fase final de composición de nuevos temas. Proyectamos grabar un nuevo sencillo en noviembre y lanzar un videoclip para el cierre de año, continuando la línea conceptual de nuestra discografía y buscando oportunidades de proyección nacional e internacional.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co