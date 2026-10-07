Narcocracia debutará en Rock al Parque para prender la fiesta: "Se siente como la graduación"

A los 30 años de Rock al Parque llega por primera vez una agrupación distrital con seis años de trayectoria formal y una alineación integrada por músicos con más de 15 años de recorrido en el underground nacional, Narcocracia. El grupo se ha posicionado como uno de los proyectos más singulares y controvertidos del metal colombiano. Lejos de encasillarse en un subgénero rígido o adoptar posturas solemnes, la banda fusiona sonidos pesados que transitan entre el thrash, el groove y el punk con un lenguaje incisivo cargado de sátira, humor negro y crítica social.



Su discografía —compuesta por trabajos conceptuales como 'Narcoaventuras' y 'Triunvirato', además de su próximo lanzamiento 'El veneno del alma'— aborda temas como la polarización política, las instituciones, la inmediatez de las redes sociales y las contradicciones de la idiosincrasia latina. Todo esto presentado a través de una puesta en escena teatral y enérgica que rompe con la sobriedad tradicional del género para convertir sus presentaciones en una auténtica fiesta de irreverencia.

El año 2024 marca un punto de inflexión para la agrupación al debutar en la edición de los 30 años de Rock al Parque, hito que asumen como una oportunidad clave de visibilidad para proyectar su trabajo a escala masiva y conectar con nuevas audiencias dentro y fuera del país.

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La cita de Narcocracia con el público capitalino será este sábado en el Escenario Plaza a las 3:00 p.m., inmediatamente después de la apertura de la jornada. En diálogo con Julián Osorio (bajo y coros) y Leandro Martínez (voz), los músicos reflexionan sobre la vigencia del metal nacional, la lucha contra el purismo musical y la urgencia de construir una industria autosostenible en Colombia.



Entrevista Julián Osorio y Leandro Martínez (Narcocracia)

¿Qué representa para Narcocracia formar parte de este cartel histórico de los 30 años de Rock al Parque?

Julián Osorio: Es abrumador. Estar en una celebración de 30 años nos obliga a dar lo mejor de nosotros. Aunque la banda tiene seis años de fundada, quienes la integramos llevamos más de 15 años haciendo música. Estar en esta tarima es un privilegio y una meta anhelada.



Leandro Martínez: Para muchos se siente como la graduación, como el sello de "ahora sí somos una banda de verdad". Más allá del sueño de niños que cumplimos, lo necesitábamos. Hacer música en Colombia es complejo y este escenario brinda una visibilidad y oportunidades de negocio indispensables para darle combustible y kilometraje a nuestro trabajo.



Si alguien no conoce a Narcocracia y se dispone a verlos el sábado por primera vez, ¿con qué propuesta se va a encontrar?

J. O.: Con crítica social y cotidianidad colombiana. Le cantamos a las temáticas políticas, culturales y a las formas en que como ciudadanos cometemos nuestras propias embarradas. Ese es el hilo conductor de nuestra discografía y la gente se conecta rápido con el sonido.



L. M.: Tocamos temas de sociedad, religión o sexualidad pero de forma no "carnetizada". No estamos vinculados a ningún partido o movimiento político ni hacemos activismo proselitista. Damos palo para lado y lado contra la hipocresía. No pretendemos ser una escuela de pensamiento; somos artistas que buscan divertirse pero exponiendo las cosas que nos incomodan.



Para abordar esa crítica ustedes recurren con frecuencia a la sátira y la ironía. ¿Por qué el humor no le resta seriedad al mensaje?

L. M.: La gente a veces cree que somos una banda de chistes o memes, pero nuestro trabajo es muy serio. No queríamos ser la típica banda "loruda" o cansona dando lata sobre política. Manejamos varios ejes: tenemos canciones de denuncia cruda y dura donde no cabe el humor; en otras usamos la sátira para reflejar el lenguaje cotidiano con el que la sociedad digiere esos problemas; y en otras recurrimos al humor negro para tocar temas tabú que de otro modo serían considerados "funables". El humor es un vehículo que nos da libertad creativa sin encasillarnos en un solo subgénero.

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J. O.: En el proceso creativo construimos los temas a partir de jams en la sala de ensayo. Ahí mismo evaluamos si la idea musical pide una denuncia seria o una sátira. Vamos amoldando el concepto a la medida del sonido.



Tienen una canción titulada 'Tendencia'. ¿Cómo analizan la cultura de las redes sociales y la inmediatez actual?

J. O.: Las tendencias actuales son efímeras; duran una semana o un mes, cuando antes las corrientes culturales permanecían por años. Eso vuelve al contenido muy desechable. Nuestro objetivo es construir un sonido que perdure y que haga una radiografía real de la cotidianidad colombiana.

L. M.: Las redes no son malas per se, pero vivimos en una época con acceso ilimitado a la información donde se elige la banalización y la búsqueda desesperada de aprobación. 'Tendencia' crítica el postureo, la gente que asume posiciones en redes solo por subirse a la conversación sin entender ni asumir las consecuencias. Nosotros usamos la sátira para poner en ridículo esa cultura de la inmediatez y el deseo de figurar a toda costa.



Ustedes definen su show como una "fiesta", algo inusual en el metal tradicional. ¿Cómo logran esa dinámica en tarima?

L. M.: Entendemos que la música es entretenimiento. A veces el metal en vivo se vuelve aburrido porque se limita a una demostración técnica donde el público está de brazos cruzados mirando si el músico cometió un error. Nosotros creamos personajes en el escenario: yo encarno al hijo del concejal corrupto o al novio del cura del barrio. Rompemos la solemnidad, jugamos, interactuamos y le devolvemos la irreverencia al metal para capturar a un público joven que hoy salta fácilmente entre distintos géneros en sus reproducciones diarias.



Esa postura abierta les ha traído críticas de los sectores más puristas de la escena. ¿Cómo lidian con eso?

J. O.: Para el purista rígido, nosotros "no somos metal" porque vestimos con colores, usamos humor y mezclamos estilos. Pero el público de mente abierta nos felicita justamente por esa misma razón. Estamos en un punto intermedio que nos da libertad para explorar.

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L. M.: El purismo siempre ha existido. Cuando Anthrax tocaba en pantaloneta de playa y colaboraba con el hip-hop, o cuando Marilyn Manson irrumpía en la escena, los sectores conservadores reaccionaban igual. En Colombia a veces hay un sesgo donde se menosprecia al artista local si propone algo irreverente, pero se le aplaude al extranjero. Por suerte esa mentalidad radica cada vez en menos personas y el respaldo del público ha sido inmenso.



¿Qué mensaje quiere transmitir Narcocracia al público que asistirá al festival este fin de semana?

J. O. Que se diviertan y apoyen a las agrupaciones locales. El centro de Rock al Parque siempre deben ser los artistas de la ciudad y del país. En Colombia hay un talento y un virtuosismo gigantesco, pero falta industrialización y apoyo real. Queremos demostrar que con trabajo sí es posible alcanzar estos escenarios.

L. M.: Que disfruten a las bandas internacionales, pero que recuerden que son las agrupaciones locales las que necesitan el apoyo del público para construir una industria autosostenible como la de México o Chile. Invito a todos a que vayan a nuestro show el sábado, rompan las ideas preconcebidas y celebren con nosotros esta gran fiesta de la música nacional.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co