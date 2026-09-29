"Se comprobó que fue un feminicidio": hija de Luz Mery Tristán tras condena contra Andrés Ricci

El Tribunal Superior de Cali fijó este lunes en 42 años y 8 meses de prisión la pena definitiva contra el feminicida de la gloria del patinaje nacional Luz Mery Tristán. En entrevista con Noticia Caracola, su hija Valeria Tristán habló sobre el impacto del proceso judicial, el hallazgo de pruebas de maltrato sistemático y el dolor por la reducción de la pena, al tiempo que elevó un clamor al país de justicia por las víctimas de feminicidio.



La decisión judicial de segunda instancia emitida por el Tribunal redefinió el marco penal para Gustavo Andrés Ricci por el crimen de la campeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán. Aunque el 4 de marzo de 2025 un juez de primera instancia había impuesto una pena inicial de 45 años y 9 meses de cárcel por feminicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, la decisión de segunda instancia revocó la condena respecto al delito de armas e introdujo un ajuste por equivocación del juez de origen, estableciendo la pena definitiva en 42 años y 8 meses de prisión.

Los hechos ocurrieron el 5 de agosto de 2023 en la casa 6 de una unidad residencial ubicada en el barrio Mameyal de Cali. En la vivienda, donde la pareja convivía tras siete años de relación y con planes de contraer matrimonio el 21 de octubre de ese mismo año, las autoridades incautaron cinco armas (dos de fuego y tres traumáticas) a nombre de Ricci. El imputado permanece recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta Seguridad La Picaleña en Ibagué, Tolima. Tras conocerse la rebaja de la condena, la familia Tristán manifestó formalmente mediante un comunicado su desacuerdo con la modificación de la pena.

Para la familia de la atleta colombiana, las audiencias judiciales han representado una reincorporación constante al trauma. En diálogo con Noticias Caracol, Valeria Tristán expresó la carga emocional que asume al hablar públicamente del caso de su madre. "Me cuesta obviamente mucho hablar esto, pero siento que soy la voz que queda acá en la tierra de mi mamá. Volver a vivir todo esto... pensamos que la verdad ya se había acabado el año pasado y es otra vez volver como a tocar la misma herida. Al fin y al cabo, una audiencia más o una audiencia menos no cambia las cosas, pero sí se vuelve a revolver todo".



A pesar de la insatisfacción por la reducción en el número de años de cárcel, Valeria enfatizó la relevancia jurídica y moral del dictamen judicial: "Sé que quitaron unos años de la condena, pero lo más importante es que quedó claro de que fue un feminicidio".



Durante la investigación y el desarrollo de las etapas procesales, salieron a la luz revelaciones sobre la dinámica interna de la pareja que la propia familia desconocía mientras Luz Mery Tristán estaba con vida. Según el relato del magistrado del Tribunal Superior de Cali, Orlando de Jesús Pérez, las pruebas recabadas demostraron que la deportista fue sometida durante años a violencia física y psíquica permanente.

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Entre los patrones de conducta celotípica ejercidos por Ricci figuraban la prohibición de asistir al gimnasio para evitar el contacto con otros hombres, el control estricto de su vestimenta, la revisión constante de su teléfono celular y la obligación de enviarle fotografías y realizar videollamadas a lo largo del día. De igual forma, las armas incautadas habían sido utilizadas en meses anteriores para amenazarla e imponerle un estado de aislamiento social.

Valeria Tristán contó que para ella fue impactante enterarse de la gravedad de los abusos a través de las pruebas judiciales: "Yo siempre intenté mantenerme un poco alejada del juicio porque en verdad no se lo deseo ni a mi peor enemigo; es demasiado doloroso escuchar todo eso. En verdad no sabía casi nada de las cosas que pasaban detrás de cámaras. Enterarse de todas las cosas que pasaron en la relación y de todas las pruebas que encontrábamos después es demasiado duro".

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Y explicó además que su madre protegió la tranquilidad de sus hijos, ocultando la dimensión real del maltrato: "Para mi mamá era primordial que nosotros tuviéramos tranquilidad; en ese sentido ella nunca nos decía nada. Sí sabíamos que era una persona celosa, que tenía problemas con el trago y con las drogas, pero pensábamos que era algo que ya estaba quedando atrás. Mi mamá lo intentó ayudar mucho con el proceso... Por eso fue más difícil enterarme después al encontrar audios y cartas que mi mamá había escrito. Es algo que a mí no se me pasaba por la cabeza".

El impacto psicológico de las evidencias llevó a Valeria a retirarse de las salas de juzgamiento en los momentos críticos: "En el primer juicio mostraron las imágenes del cuerpo y me tuve que salir de la sala porque simplemente es algo que no quiero ver".

La investigación desmintió de manera categórica la versión inicial presentada por Andrés Ricci, quien sostuvo que la muerte de la excampeona se produjo durante un intento de suicidio. Las pruebas periciales determinaron que Luz Mery Tristán falleció a causa de un disparo directo en el tórax que le provocó una hemorragia masiva, perpetrado con plena intención y colocándola en un absoluto estado de indefensión.

A la tragedia del crimen se sumó, según Valeria, la ausencia total de un pedido sincero de perdón por parte del agresor hacia los hijos de la víctima: "Llegué a creer desde un principio que él se arrepentía de lo que había hecho, pero nunca llegó a nosotros. La única vez que creo que dijo algo fue por medio de un canal de YouTube que tiene... Son videos donde habla cosas horribles de mi mamá. Como que no le basta lo que le hizo, sino que tiene que seguir dañando la imagen de mi mamá. Nunca ha intentado acercarse a nosotros a decirnos perdón por haberles quitado a su madre".

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Valeria Tristán reconoció el impacto mediático que tuvo el caso debido al perfil público de su madre como leyenda del deporte colombiano, e hizo un llamado urgente para que la atención sobre este juicio trascienda a favor de todas las mujeres del país. "Que se pueda hacer justicia por mi mamá y por todas las víctimas de feminicidio. El hecho de que mi mamá haya sido la persona que fue, la deportista tan amada, le dio mucha atención y los medios han estado muy pendientes del juicio. Ojalá este caso pueda hacer que se le dé más visibilidad a las otras víctimas de feminicidio, porque es algo que sucede casi que a diario en nuestro país", puntualizó.

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