¿El Tino hizo llorar a Natalia en el Desafío por mencionarle a Kevyn?

El paso de El Tino por el Desafío XX fue una gran experiencia para los semifinalistas del reality, pero también incómoda por algunos de los comentarios que el exfutbolista realizó durante su paso por el programa. La que resultó más afectada fue Natalia, a quien incluso vieron llorar en la casa azul.

¿Por qué lloró Natalia en el Desafío XX?

En diálogo con Lo Más Viral de Noticias Caracol en vivo, Faustino Asprilla señaló que en su paso por el programa decidió también preguntar a los desafiantes por sus vidas personales y por los rumores que se desataron en medio del reality. Principalmente quiso saber qué pasó entre Kevyn y Natalia.

De hecho, fue gracias a El Tino que los televidentes conocieron que la relación entre Natalia y Kevyn terminó. En un momento de su estadía, se vio que Natalia estaba llorando en el baño y muchos creyeron que se debía a los comentarios del exfutbolista.

"Yo hice las preguntas que querían hacer los televidentes, no iba a preguntarles cosas que la gente ya sabe, la gente quería saber si eran ciertas las relaciones que se forman allá porque eso es lo que se escucha en la calle", aseguró Asprilla.

Sobre las lágrimas de Natalia, reveló que en ese momento no se dio cuenta de que la participante estaba llorando. "Creo que no lloró por lo que yo le dije, sino por los sentimientos por Kevyn, no fue por lo que yo le dije, no sé si la hice sentir mal, la intención no era esa. Es extraño porque desde que llegué, la molesté con eso y de repente un día le gustó, se divirtió y otro día se molestó".

