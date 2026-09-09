Ella es la expresentadora de Noticias Caracol que cantará en el Festival Cordillera con su banda

El Festival Cordillera se llevará a cabo este sábado 12 y domingo 13 de septiembre con la presentación de grandes artistas nacionales e internacionales. Entre los artistas locales confirmados destaca la representación femenina de la agrupación Flor de Lava, quienes estarán a cargo de abrir uno de los escenarios el segundo día del evento.

Para algunos asistentes que todavía no conocen a la agrupación, conformada desde hace tres años por varias cantantes colombianas de diferentes regiones del país, al verlas se encuentran con una cara familiar para todos los colombianos. Se trata de la barranquillera María McCausland, quien actualmente es una reconocida artista musical, pero que hace algunos años era una de las caras del equipo de Noticias Caracol.



¿Quién es María McCausland?

Durante poco más de tres años, María McCausland conquistó a millones de televidentes con su carisma para la presentación. Aunque empezó su carrera como practicante en el noticiero y luego en el equipo de reportería con temas sociales y economía, su talento la llevó a convertirse muy pronto en la presentadora de los fines de semana de Show Caracol.

La barranquillera alcanzó cubrimientos destacables en el Carnaval de Barranquilla, la Copa América 2019, los Grammy y grandes entrevistas con personalidades nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, detrás de cámara trabajaba en su proyecto musical como solista, una pasión que siempre la había acompañado, pero que con el paso de los años y las responsabilidades laborales, era difícil dedicarle el espacio que realmente quería.



Fue por eso que en diciembre de 2020, María McCausland tomó la decisión de renunciar a su rol como presentadora de Show Caracol con la intención de dedicarse de lleno a la música. A lo largo de estos años, ha recibido reconocimiento por temas como 'Volver a Verte', 'Siempre Supe' o 'Queriendo Sola', pero también con la llegada de Flor de Lava, el proyecto que emprendió junto a otras cinco artistas femeninas, con las que empezó por casualidad a subirse a los escenarios para cada una interpretar sus canciones y las llevó a unirse en un mismo proyecto.



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Durante el carrusel de medios del Festival Cordillera, la expresentadora le expresó a Noticias Caracol Web que la música ha sido su camino, a pesar de las dificultades. "Por mucho que me intente alejar de hacer música, en los momentos más difíciles la música me ha salvado. Poner en palabras lo que estoy sintiendo, transformar y transmutarlo a través de la canción; ahí vuelvo siempre, es el lugar en el que mejor me tratan cuando está todo horrible".



Flor de Lava llega al Festival Cordillera

Ahora Flor de Lava hace parte del Festival Cordillera y se presentarán a las 3:15 de la tarde en el escenario Cocuy, siendo el show de apertura de esta tarima en el último día del festival, el domingo 13 de septiembre, y además, uno de los tres proyectos nacionales con intérpretes femeninas del cartel. Las artistas estarán presentando un proyecto que, desde 2022, se ha enfocado en presentar a su público canciones que promueven la comunidad y sororidad entre mujeres, abriendo espacios para sanar juntas.

Actualmente, la agrupación está presentando 'Doña Sinvergüenza', un tema que interpretarán en vivo en el evento y que invita a las personas a ser libres y expresarse sin poner por encima el qué dirán. "Para empezar con nuestro catálogo, pueden hacerlo por ahí porque en esta canción queremos que se sientan sin culpas, sin vergüenza, que gocen y bailen como quieran", resaltó McCausland.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co