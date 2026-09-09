Festival Cordillera 2026: rutas de Sitp y TransMilenio para llegar y salir del Parque Simón Bolívar

El Festival Cordillera 2026 celebra su quinta edición este fin de semana del 12 y 13 de septiembre con una cita anual que siempre está ubicada en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. El evento albergará a miles de espectadores que disfrutarán de las presentaciones de destacados artistas nacionales e internacionales como Beéle, Andrés Cepeda, Sean Paul, Grupo Niche, Caifanes, Ricky Martin y Kany García, entre otros.

Ante la magnitud del evento, algunas cosas cambian y se ajustan para la movilidad de los asistentes y los habitantes de la ciudad, pues se prevén cierres viales en los alrededores del Parque Metropolitano Simón Bolívar. La organización del evento y las autoridades de movilidad han articulado alternativas en el sistema de transporte masivo que incluyen servicios troncales y rutas nocturnas especiales del SITP.



Cómo llegar al festival en TransMilenio

Para el desplazamiento hacia el evento durante la tarde, la red troncal de TransMilenio ofrece estaciones cercanas a las que se puede acceder mediante caminatas de pocos minutos hasta el Simón Bolívar:



Troncal NQS: Las estaciones Movistar Arena y El Campín constituyen puntos clave para arribar desde el norte o el sur.

Las estaciones Movistar Arena y El Campín constituyen puntos clave para arribar desde el norte o el sur. Troncal Calle 26 (Avenida El Dorado): Las estaciones CAN y Salitre - El Greco brindan acceso cercano para quienes vienen desde el occidente o el centro.

Entre los servicios troncales que operan en estos puntos y conectan con diversos sectores de Bogotá figuran las rutas K16, K23, K10, K54, B72, D1, C25, C30, L10 y G43. Además, TransMiZonal dispone más de 33 rutas en sus horarios de operación habitual con paraderos aledaños al Parque Simón Bolívar en la avenida carrera 68 y calle 53.



Rutas para el regreso a casa

Para evacuar a la multitud una vez concluyan los espectáculos nocturnos, el Distrito habilitará rutas zonales especiales del SITP los días 12 y 13 de septiembre. Estos servicios especiales tendrán como punto focal de despacho la Avenida Calle 53 con Carrera 66A. Desde allí, se distribuirán a los usuarios a través de tres corredores principales:



Corredor Unicentro (Norte y Suba): Esta ruta conecta la salida del parque con el norte de la ciudad. Realizará paradas estratégicas en el Centro Comercial Metrópolis, Cafam Floresta, Centro Comercial Iserra 100, Olímpica de la Calle 100, la Avenida Carrera 15 con Calle 101, el Centro Comercial Unicentro, el Centro Comercial Bulevar Niza y la Avenida Suba con Calle 106. Corredor Séptimazo (Oriente y Chapinero): Dirigido a quienes se desplazan hacia el centro y el corredor de la Carrera Séptima. Las paradas contemplan el Centro Comercial Gran Estación, la Avenida Calle 26 con Carrera 40, el Planetario de Bogotá, el Centro Comercial San Martín, las universidades Javeriana y La Salle, la Carrera Séptima a la altura de las calles 72 Bis y 81, y la Calle 94 con Carrera 14. Corredor Avenida Primero de Mayo (Sur y Occidente): Diseñado para el público que habita en el sur y suroccidente capitalino. La ruta transita por la Avenida Carrera 68 con Calle 26, el Centro Comercial Salitre Plaza, Tres Elefantes, el Centro Comercial Multiplaza, Bavaria y el eje vial de la Avenida Primero de Mayo.

La organización del Festival Cordillera confirmó que la apertura de puertas para ambas fechas (sábado 12 y domingo 13 de septiembre) se dará a partir de la 1:00 p. m.. La programación artística en los escenarios Cordillera y Cotopaxi comenzará formalmente a las 2:15 p. m..

El ingreso peatonal principal se llevará a cabo por la Avenida de la Esmeralda (Transversal 60), en el sector del Parque Virgilio Barco. En este punto se dispondrá el primer filtro de validación de boletería, donde el personal logístico indicará la ruta de caminata hacia cada una de las zonas del evento.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co