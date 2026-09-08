Lo que dijo Ricky Martin sobre la posibilidad de regresar en una gira de Menudo

Menudo está ad portas de la celebración de sus 50 años de historia, un hecho histórico que reunirá a varios de los integrantes de la famosa agrupación en una gira internacional. Muchos de los fanáticos de la banda se preguntan si, eventualmente, Ricky Martin podría hacer parte de esta importante reunión.

En medio de su paso por el Festival de Cine de Venecia por su participación en la película 'Hombre al agua', del cineasta mexicano Gael García Bernal, la prensa internacional no dejó pasar la oportunidad de preguntarle al puertorriqueño si estará en esta gira, por lo menos como invitado. Todo esto teniendo en cuenta que el artista no ha sido confirmado en el reencuentro y que se encuentra en medio de su gira 'Ricky Martin Live 2026'.



¿Qué dijo Ricky Martin sobre reencuentro con Menudo?

Martin respondió directamente a la duda de muchos de sus seguidores y descartó cualquier participación suya en el reencuentro con Menudo, aunque apuntó a que podría estar de invitado en algún show. "No creo que yo vaya a estar. A lo mejor visito uno de los escenarios. No sé, no sé", resaltó el cantante en medio de una entrevista en Italia.

El artista de 54 años, aseguró que recuerda de manera positiva su paso por la agrupación de himnos como 'Súbete a mi moto' y 'Claridad', pero que su carrera actualmente no está enfocada en esa reunión. "Muy agradecido con lo que fue, pero estamos en otro lugar. Fue el comienzo. Para mí fue la mejor escuela, donde por primera vez pude cantar en un escenario, donde por primera vez pude actuar. Fue como que mi universidad y es imposible olvidar".



Para finalizar sus declaraciones sobre Menudo, Ricky Martin se tomó con humor lo que podría ser su participación en el reencuentro, enviando un mensaje a los colegas que estarán sobre el escenario para esta celebración. “A mí que me manden el merchandising, ya necesito la gorra. Por Dios, ¡qué pasó! Están tardando”, concluyó.



Quienes sí participarán de este reencuentro llamado 'Menudo 50 Aniversario' son siete: René Farrait, Roy Rosselló, Raymond Acevedo, Sergio Blass, Ralphy Rodríguez, Rubén Gómez y Robert Avellanet, quienes formaron parte del grupo en distintas etapas entre finales de los setenta y principios de los noventa. La gira arranca el 10 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California, pasará por ciudades de Estados Unidos como Chicago y Nueva York, visitará la Ciudad de México el 28 de noviembre y terminará el 12 de diciembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co