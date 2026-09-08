Artista colombiano perdió a su hijo a los pocos días de nacido: “Mi niño precioso”

El cantante y compositor colombiano Dekko compartió una muy triste noticia a sus seguidores que hoy lo enluta a él y a toda su familia. Su hijo recién nacido, Gianluca, perdió la vida después de solo cuatro días de existencia. Aunque no dio detalles sobre cómo habría ocurrido este hecho, escribió un conmovedor mensaje al pequeño que estuvo por un corto periodo fuera del vientre de su madre.

Dekko había compartido en sus redes sociales todo el proceso de gestación desde el día en que supo que su pareja, Natalia Ángulo, estaba embarazada. En su cuenta había imágenes que daban cuenta de las visitas médicas y del baby shower que celebraba una vida por llegar y la emoción de los padres. Pero todo quedó eliminado. En la cuenta de Dekko solo quedó la foto de su hijo con un conmovedor mensaje. “Estrella en pausa” es la descripción de su biografía. En sus historias publicó un dibujo de su actual familia. Gianluca, con alitas de ángel, le da un beso a su padre mientras quienes quedan en tierra lo lloran.

El pequeño Gianluca, según su padre, estuvo en este mundo durante cuatro días, cinco horas y seis minutos. En su mensaje, en el que le llamó “mi niño precioso”, el cantante Dekko le dijo: “Quiero recordarte así, lleno de vida en el instante en que naciste. No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre. No entiendo la manera de actuar de Dios ni por qué ni el para qué, solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este. Descansa en paz, mi ángel”.



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“Gianluca, fuiste nuestro milagro, nuestro guerrero, eres un campeón, nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros. Vuelve a mí, hijo de mi vida. Te amaremos por toda la eternidad, mi niño. Vuela alto, mi ángel”, dijo Natalia, la pareja del artista que llevó durante meses al bebé en sus entrañas.

Personalidades del mundo del entretenimiento le expresaron su solidaridad a la pareja y les desearon fortaleza para este difícil momento. Dekko y Natalia quedan con un hogar de tres, completado por Pierina, que apenas cumplirá un año en este mes de septiembre, en un hogar que llora la muerte de su hermanito menor.