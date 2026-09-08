En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARCO RUBIO
PRUEBAS PISA
RACIONAMIENTO AGUA MEDELLÍN
RECONSTRUCCIÓN TRAS TERREMOTO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Artista colombiano perdió a su hijo a los pocos días de nacido: “Mi niño precioso”

Artista colombiano perdió a su hijo a los pocos días de nacido: “Mi niño precioso”

En la cuenta del cantante y compositor solo quedó la foto de su hijo con un conmovedor mensaje.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 8 de sept, 2026
Comparta en:
Bebé de Dekko falleció
El bebé estuvo vivo cuatro días.
@natalia_angulo1

El cantante y compositor colombiano Dekko compartió una muy triste noticia a sus seguidores que hoy lo enluta a él y a toda su familia. Su hijo recién nacido, Gianluca, perdió la vida después de solo cuatro días de existencia. Aunque no dio detalles sobre cómo habría ocurrido este hecho, escribió un conmovedor mensaje al pequeño que estuvo por un corto periodo fuera del vientre de su madre.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Dekko había compartido en sus redes sociales todo el proceso de gestación desde el día en que supo que su pareja, Natalia Ángulo, estaba embarazada. En su cuenta había imágenes que daban cuenta de las visitas médicas y del baby shower que celebraba una vida por llegar y la emoción de los padres. Pero todo quedó eliminado. En la cuenta de Dekko solo quedó la foto de su hijo con un conmovedor mensaje. “Estrella en pausa” es la descripción de su biografía. En sus historias publicó un dibujo de su actual familia. Gianluca, con alitas de ángel, le da un beso a su padre mientras quienes quedan en tierra lo lloran.

Últimas Noticias

Kapanga
ENTRETENIMIENTO

"Cumplir 30 años no es un cierre": Kapanga enciende motores para su debut en el Festival Cordillera

Oasis
ENTRETENIMIENTO

Documental de Oasis sacó lágrimas a Liam y Noel Gallagher durante su estreno en Venecia

El pequeño Gianluca, según su padre, estuvo en este mundo durante cuatro días, cinco horas y seis minutos. En su mensaje, en el que le llamó “mi niño precioso”, el cantante Dekko le dijo: “Quiero recordarte así, lleno de vida en el instante en que naciste. No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre. No entiendo la manera de actuar de Dios ni por qué ni el para qué, solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este. Descansa en paz, mi ángel”.

Publicidad

“Gianluca, fuiste nuestro milagro, nuestro guerrero, eres un campeón, nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros. Vuelve a mí, hijo de mi vida. Te amaremos por toda la eternidad, mi niño. Vuela alto, mi ángel”, dijo Natalia, la pareja del artista que llevó durante meses al bebé en sus entrañas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Personalidades del mundo del entretenimiento le expresaron su solidaridad a la pareja y les desearon fortaleza para este difícil momento. Dekko y Natalia quedan con un hogar de tres, completado por Pierina, que apenas cumplirá un año en este mes de septiembre, en un hogar que llora la muerte de su hermanito menor.

Relacionados

Cantantes colombianos

Menores de Edad

Publicidad

Publicidad

Publicidad